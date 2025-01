“Dit is het mooiste nieuwjaarsgeschenk dat we ons maar konden wensen!”: Flor de kat, mascotte van Floralux, dan toch nog teruggevonden

Kat Flor is terug veilig en wel in Floralux. Het diertje was de voorbije maand vermist, maar werd donderdag door een man uit Menen gezond en wel teruggebracht. “Dit is het mooiste nieuwjaarsgeschenk dat we ons maar konden wensen!”

Niemand had het nog verwacht, maar kat Flor is terug in Floralux. Maandagmiddag wandelde een man uit Menen met Flor mee het tuincentrum in Dadizele binnen. “Ongelofelijk. Flor was al meer dan een maand vermist. We hadden de hoop bijna opgegeven dat we onze mascotte niet meer zouden terug zien. De verdwijning van Flor leefde de voorbije maand enorm, zowel bij ons als medewerkers als bij de klanten”, aldus Fien Ternest, communicatieverantwoordelijke van Floralux.

Stap voor stap terug in de winkel

Flor werd recent gespot in Menen. “Hoe onze mascotte daar beland is, weten we niet.” De plek waar Flor zich begaf ligt op ruim vijf kilometer van het tuincentrum. “In de buurt waar Flor was, leven verschillende katten. Flor at blijkbaar mee uit hun potjes.”

Het diertje is nu gezond en wel terug in het tuincentrum waar het zich al zolang thuis voelde. “Flor is wel wat vermagerd, maar hij stond eigenlijk toch vrij zwaar. Dit is het mooiste nieuwjaarsgeschenk dat we ons maar konden inbeelden.”

Het diertje werd onmiddellijk naar een afgesloten plekje gebracht waar het zich vroeger al erg thuis voelde. “Aanvankelijk was Flor wat onwennig, maar na vijf minuten was hij al terug vrolijk aan het rondwandelen. Het is de bedoeling om Flor een dagje in quarantaine te houden zodat hij op zijn positieven kan komen. We gaan onze mascotte ook eerst laten controleren door een dierenarts. Zo zijn we zeker dat hij gezond is en dat het ook veilig is voor onze klanten. Eens we weten dat alles in orde is, laten we Flor terug stap voor stap in de winkel.”

Bloemen voor de vinder

De vinder van de kat staat liever niet in de belangstelling. De man ging wel naar huis met een mooi geschenk: een boeket bloemen.