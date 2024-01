“Dit is géén gewoon kapsalon”: Jozefien start met ‘Haaratelier Maison a’ in Ardooie

Jozefien Angillis opende zonet ‘Haaratelier Maison a’ in de Vuurweg 55 in Ardooie. “Geen gewoon kapsalon omdat ik uitsluitend met natuurlijke producten werk”, zegt ze.

Jozefien Angillis is de partner van Damy Naert en de mama van Anna (6). Ze woonde vroeger in Emelgem. Onlangs verhuisde ze met haar partner naar hun nieuwe woning in de Vuurweg.

“Ik volgde een opleiding als kapster en werkte 13 jaar in diverse kapsalons, waar ik heel wat ervaring opdeed”, zegt ze. “De laatste tien jaar was ik in bijberoep ook kapster aan huis. Zondag 7 januari opende ik mijn haaratelier in onze nieuwe woning in de Vuurweg en maandag 8 januari was mijn eerste werkdag in Ardooie. Ook al kom ik van Emelgem, toch is Ardooie me niet helemaal vreemd. Mijn nonkel Luc Decoster en tante Mireille Deceuninck hadden hier vele jaren een bakkerij.”

Natuurlijke producten

Jozefien noemt haar nieuwe zaak geen kapsalon maar een haaratelier. “Omdat ik ‘Haaratelier Maison a’ ook niet zie als een gewoon kapsalon. De focus ligt bij mij op het gebruik van natuurlijke producten. Het was trouwens een hele zoektocht naar de perfecte producten waarmee ik graag wilde werken: volledig vegan, sulfaat- en parabenenvrij, zonder siliconen en PPD-vrije kleuringen (zonder ammoniak). Ik heb bovendien een passie voor kleur- en balayagetechnieken en ben gespecialiseerd in herstellende en verzorgende hoofdhuidbehandelingen met infraroodmassage”, legt ze uit.

Alle vertrouwen

Jozefien begint in Ardooie voor de eerste keer als fulltime zelfstandige met een nieuwe zaak. “Maar ik heb er alle vertrouwen in. De locatie in de Vuurweg is goed bereikbaar, ook voor wie niet in Ardooie zelf maar in de regio woont. ‘Maison a’ is open op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag. Mijn sluitingsdag is de donderdag”, besluit ze.