“Dit boekje maakt onze klanten blij”: vastgoedkantoor Wulf& Meester lanceert ‘Brugs Immo woordenboek’

Nico Dewulf en Valérie De Meester van vastgoedkantoor Wulf&Meester lanceren het Brugs Immo Woordenboek. “In het boekje bundelden we Brugse gezegden en woorden over de bouw en de vastgoedsector”, zegt Nico. “Het is een geschenkje waar onze contacten blij van worden en staat symbool voor onze liefde voor Brugge.”

‘Een klienke’, ‘een lattestoar’, ‘een prieze’, ‘een frieziedeire’, of ‘een kassiene’… Het is maar een greep uit de Brugse woorden die je terug vindt in het ‘Brugs Immo Woordenboek’ van vastgoedkantoor Wulf&Meester, gerund door het koppel Nico Dewulf en Valérie De Meester. Nico vertelt ons, in het sappig Brugs, graag hoe het leuke kleinood tot stand kwam.

Leuke oefening

“We namen onlangs met ons vastgoedkantoor deel aan Open Bedrijvendag en ik stond er te praten met Jan Degrave, de Bruggeling die met zijn kantoor Vizier onze publiciteit en communicatie verzorgt. Ik zei hem dat we een nieuw gadget of hebbeding wilden om mee te geven aan onze klanten en contacten. Iets anders dan een flyer die toch maar weggegooid wordt”, zegt Nico. “Hij dacht eraan om iets met de Brugse streektaal te doen omdat we toch wel een door en door Brugs vastgoedkantoor zijn. En zo kwamen we uit bij het idee om woorden en gezegden uit de bouw- en vastgoedsector te bundelen in een boekje. We vonden onze inspiratie voor het idee ook wel voor een stuk in het boekje met Brugse medische termen dat dokter William De Groote dertig jaar geleden uitbracht”, gaat Nico verder. “Toen we eens samen zaten, kwamen de woorden en gezegden al behoorlijk vlug. Het was ook wel een leuke oefening want ik ben zelf graag met taal bezig.”

Leuke reacties

“Jan Degraeve heeft er ook echt wel veel energie en passie ingestoken. Hij zorgde ook voor de thematische indeling en de frisse vormgeving”, pikt Valérie De Meester in. Naast woorden staan er ook leuke gezegden. Zoals ‘t Plafong van de Markt schilderen wat zoveel wil zeggen als ‘een nutteloos werk doen’.

“We kregen al veel positieve reacties. Het is een geschenkje waar onze klanten en contacten blij van worden. Zeker voor mensen die nieuw in Brugge komen wonen is het leuk: een soort Brugse inburgeringscursus (lacht). Er wordt over gesproken en staat symbool voor onze liefde voor Brugge”, besluit Nico.