Dit bedrijf zorgt voor indrukwekkende constructie bij talentenshow ‘Lift You Up’: “Vier dagen aan opstelling gewerkt”

De nieuwe talentenshow ‘Lift You Up’ op VTM al gezien? Artiesten worden er in een indrukwekkende lift omhoog getild, te midden van een arena met 400 toeschouwers. Creative Stage Solutions uit het West-Vlaamse Beveren-Leie bouwde die unieke opstelling. Het bedrijf deed al stellingbouw voor Werchter, Rijvers Festival, Studio 100,… “En maandag starten we voor het concert van ‘Oscar and the Wolf’”, zegt zaakvoerder Thomas Vandekerkhove. En te zeggen dat het allemaal begon met Hype’O Dream.

Thomas Vandekerkhove (39) had vroeger een bedrijf waarbij hij klank-en lichtmateriaal verhuurde aan organisatoren van evenementen. “We beperkten ons niet enkel tot de verhuur, maar hielpen klanten ook bij het uitdenken en opbouwen van hun installatie. De organisatoren van ‘Hype’O Dream’ kwamen op een evenement waar wij de klank en licht verzorgden, en blijkbaar maakten we daar een goede indruk. Ze wilden graag met ons samenwerken.”

Snel uitbreiding

Hype’O Dream was toen nog niet wat het nu was. “Het begon vrij kleinschalig. We zijn eigenlijk jaar na jaar samen gegroeid”, zegt Vandekerkhove. Al snel kwam de beslissing om niet alleen de klank en het licht te doen voor Hype’O Dream, maar er ook de stellingbouw van het podium bij te nemen. “Gewoon omdat het gemakkelijker was om met nog een andere partner te moeten afspreken. Maar die stellingbouw breidde al heel snel uit. Al gauw deden we naast het podium ook andere zaken zoals het VIP-deck, de veiligheidstrappen, torensignalisatie, inkomstructuren… Dat werd steeds groter en groter. In 2022 heb ik besloten te springen en me volledig te focussen op de stellingbouw voor Creative Stage Solutions.”

“We bouwden al het podium voor #Likeme, starten aan dat van Oscar and the Wolf en binnenkort ook K3”

En the sky werd the limit sindsdien. “Dat we de stellingopbouw mochten verzorgen voor Hype’O Dream, bracht ook een heleboel andere organisatoren tot bij ons. Zo zijn we aan het werk op zo’n 40 festivals per zomer. De bekendste namen? Rijvers Festival en Werchter.” Maar ook de organisatoren van concerten kloppen aan in Beveren-Leie. “Zo deden we al de opbouw van het podium voor het concert van #Likeme, starten we maandag aan dat van Oscar and the Wolf en mogen we binnenkort ook het podium opbouwen voor de dames van K3.”

‘Lift You Up’ is uniek

En ook op tv kan je het harde werk van het team zien. “Recent hebben we bijvoorbeeld het podium van ‘James & Co’ mogen opbouwen voor Play4. We konden ook al het podium opbouwen van ‘The Voice’. Maar wat we mochten doen voor ‘Lift You Up’ springt er echt wel uit.” In die talentenshow worden artiesten in een indrukwekkende lift omhoog getild, te midden van een arena met 400 toeschouwers. Het programma wordt gefilmd in een zwembad, zodat de artiesten 4 meter onder de grond kunnen starten en de lift de artiesten 4 meter hoog kan tillen. “De liftconstructie zelf is van een andere partner, maar al de rest van de opbouw hebben wij voor onze rekening mogen nemen. Het platform waar de artiesten op staan, het platform rond de lift, de arena waar het publiek op plaatsneemt, de ‘understage’, de zone waar de zetel zich bevindt met de top drie van de artiesten, enzoverder.”

Flexibel

Creative Stage Solutions mocht alles mee uittekenen in nauw overleg met de productie. “Ik denk dat dat ook de belangrijkste reden is waarom ze voor ons hebben gekozen. Wij denken echt mee en zijn bijzonder flexibel. We zoeken altijd mee naar oplossingen voor de creatieve ideeën die ze hebben. Ik ben zelf al actief in de eventsector sinds mijn 16de. Ik heb alles gedaan: van tenten opbouwen tot klank en licht, van bars opzetten tot achter de bar staan. Ik heb de juiste achtergrond, zeg maar.”

Het hoeft niet gezegd dat dit een opdracht is waar ze in Beveren-Leie erg trots op zijn. “We kijken toch allemaal heel trouw naar alle uitzendingen”, lacht Vandekerkhove. “Het is gewoon tof om te zien hoe het er op tv uitziet, nadat je zelf alles mee hebt uitgedacht en mee hebt opgebouwd.” Die opbouw, dat had toch wel wat voeten in de aarde. “Vier dagen lang hebben we gewerkt om alles op tijd af te krijgen. Het ging dan ook om 5 trucks aan materiaal. Als je weet dat alles voor ‘The Voice’ en voor ‘James & Co’ in één truck paste, dan weet je wel: dit was best wel pittig.”

Is het ook het spectaculairste dat CSS al mocht doen? Vandekerkhove moet even denken. “Neen, in de zomer van 2023 hebben we in The Barn op Werchter in een grote tent de tribunes opgebouwd waar zo’n 10.000 mensen op terecht konden. Het zag er een beetje uit als de massa mensen die samenkomt in het Sportpaleis. De opbouw was goed voor 17 trucks aan materiaal, en het resultaat was toch wel fenomenaal.”

Capaciteit

CSS heeft 6 vaste medewerkers in dienst, en in de zomer zijn zo’n 20 tot 30 tijdelijke mensen op de baan. “We zitten momenteel op het maximum van onze capaciteit voor de zomer van dit jaar”, zegt Vandekerkhove. “Nieuwe klanten voor die periode blokken we wat af, omdat we alles nog moeten kunnen bolwerken en kwaliteit willen leveren aan onze bestaande klanten. Het is niet alleen een kwestie van méér materiaal aankopen en nog méér mensen aanwerven. We hebben soms verschillende projecten tegelijk lopen en we willen die nog allemaal goed kunnen opvolgen. Ik zeg altijd: een klant binnenhalen is niet moeilijk. Ervoor zorgen dat die jaar na jaar met je wil blijven samenwerken, dat is de uitdaging.”

Zijn er nog projecten waar Vandekerkhove echt van droomt? “Niet meteen eigenlijk. Elke opdracht geeft zo’n enorme voldoening. En in de eventsector is elke opdracht anders, specialer, zotter,… Meer kunnen we eigenlijk niet wensen voor de toekomst.” (Joyce Mesdag)