Dirk en Erwin openen ‘Entertainment Shop’ in de Vissersstraat: “Complementair waren we al”

Dirk Coryn en Erwin Vanbesien slaan de handen in elkaar voor een nieuw multimediaconcept in de Vissersstraat. De ‘Entertainment Shop’ opent daar zijn deuren op 1 december. “Staat Kustradio op in je zaak? Dan krijg je gratis publiciteit op Blankenberge Leeft”, knipoogt Coryn.

Radio en sociale media, professioneel drukwerk en een boekingskantoor voor artiesten, allemaal onder één dak: dat is in een notendop het concept van de ‘Entertainment Shop’ die op 1 december de deuren opent in de Vissersstraat. “Ik werkte vorig jaar al met Erwin samen voor de promotie van Winterpret. Een formule die goed bleek te werken, en dus besloten we de handen in elkaar te slaan”, zegt eventplanner Dirk Coryn (58). Erwin Vanbesien (62) is de beheerder van Blankenberge Leeft, een Facebookgroep met meer dan 27.000 leden. “Maar vooral de kijkcijfers zijn vandaag van tel: mijn promofilmpjes worden dagelijks door meer dan tienduizend mensen bekeken. Interessant voor adverteerders”, klinkt het.

Wildplakker

Vanuit het voormalig snoepwinkeltje De Spekke zal de Blankenbergenaar ook dagelijks op de hoogte gehouden worden van het reilen en zeilen in de badstad. “Kustradio Blankenberge gaat van hieruit uitzenden”, zegt Coryn. “Bedoeling is om onze badstad in de kijker te zetten met live verslaggeving van evenementen. Staat Kustradio Blankenberge op in je zaak? Dan krijg je gratis publiciteit op Blankenberge Leeft.” Coryn kwam ooit als wildplakker aan de bak. “Miljoenen affiches heb ik aangeplakt – van Werchter en de Proms tot Michael Jackson en Queen. Ik ging vaak ’s nachts op pad, iemand anders stond dan op de uitkijk voor de politie. Maar die tijden zijn voorbij”, aldus Coryn. Vandaag opereert hij onder de noemer alledrukwerk.com. “Naast alle drukwerk voor de horeca, geef ik ook jaarlijks een eindejaarskrant en een evenementenpocket uit. Lokale handelaars kunnen hierin adverteren, maar er zitten ook kortingsbonnen in en we publiceren het volledige programma van Winterpret en carnaval.”

Ideale tandem

De Entertainment Shop zal ook een copycenter huisvesten met vooraan een showroom. “We denken onder meer aan bedrukte tassen en T-shirts”, zegt Erwin. Hij is er net als Dirk van overtuigd dat ze de ideale tandem zijn. “Ons verhaal overlapt: Dirk kent alles van sponsoring, ikzelf heb ook altijd een voet in de reclamewereld gehad. Complementair waren we dus al”, zegt Erwin. Hij is ook overtuigd dat het een groeiverhaal wordt. “Geen idee waar dit gaat eindigen, maar de verwachtingen zijn alvast hooggespannen.”