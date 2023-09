Dirk Dobbelaere opent een pop-upspeelgoedwinkel in Wevelgem: “Budget- en familievriendelijk”

Dirk Dobbelaere opent op zaterdag 30 september een pop-upspeelgoedwinkel in de Kortrijkstraat 370/1 in Wevelgem, naast Action. Je kunt er terecht voor een breed aanbod aan speelgoed en wie voor 30 euro koopt, krijgt – enkel op 30 september tussen 11 en 14 uur, een gratis portie frietjes.

Dozen in alle soorten en kleuren staan netjes opgestapeld. Mickey Mouse lacht je toe. Dirk is klaar om geïnteresseerde kopers te ontvangen. “Ik heb nu al tien jaar een eigen groothandel in merkenspeelgoed. Daarvoor werkte ik voor Unica, als vertegenwoordiger voor Oost- en West-Vlaanderen. Ik startte een business to business voor Fun om dan in een partnership te stappen met Supra Bazaar. Voor mijn eigen zaak huurde ik een magazijn in het bedrijvencentrum en voor de opendeurdag kreeg ik de vraag of ik ook niets van plan was. In een eerste reactie was ik verrast, want ik zorgde voor de personeelscadeaus van Sinterklaas voor grote klanten als KBC, Axa, BASF, Honda en tot voor kort zelfs de Vlaamse Gemeenschap. Door die activiteiten had ik wel heel wat reststocks en ik begon een outlet in de Kouterstraat 12. Mijn Facebookpromoties richtte ik vooral op Noord-Frankrijk.”

Prima aanvulling

“Met deze pop-up naast Action vullen we elkaar prima aan. Een divers publiek, want Action heeft vooral lokale kopers, en een breed gamma om uit te kiezen, want de outlet en de pop-up, die slechts 500 meter uit elkaar liggen, zijn een goeie aanvulling: andere producten, andere promoties.”

Merkproducten

Het pand naast Action stond twee maanden leeg en het kwam tot een akkoord tot eind dit jaar. “In de pop-up vind je merkproducten zoals Lego, Playmobil, LOL, Paw patrol, Vtech, Fisher-Price, Pokemon en vele andere voor lage prijzen”, weet Dirk, “budgetvriendelijk én familievriendelijk.” Je kan er terecht voor kinderen van 0 tot 12 jaar.