DIMI maakt plek voor immokantoor

Het vroegere winkelpand van DIMI in de Roeselarestraat in Zonnebeke zal vanaf maart volgend jaar dienst doen als uitvalsbasis van Immo Derveaux. Dat is een lokaal familiebedrijf dat gespecialiseerd is in vastgoed en vastgoedexpertise.

De winkel in de Roeselarestraat werd in 1922 gesticht door Sylveer Dobbebelare en Julienne Vermeulen en kreeg de naam In den Vlaemschen Bazaar. Sylveer overleed op 26 juli 1941. Echtgenote Julienne bleef met hun enige zoon Romain, geboren op 14 oktober 1928, over. Die hielp zijn moeder in de winkel. Toen hij later huwde met Lea Blieck, nam hij de winkel van moeder Julienne over. Met Huis Dobbelaere kreeg de winkel een nieuwe naam en werd ook het aanbod uitgebreid. Op 1 april 1989 lieten Romain en Lea hun zaak over aan hun enige dochter Mieke en schoonzoon Dirk Dutry. De verandering van uitbaters bracht ook de naamsverandering naar DIMI met zich mee. In april 2023 hielden ze het voor bekeken en in december 2023 werd de zaak na 101 jaar aangekocht door Immo Derveaux.

Familiebedrijf

Op 18-jarige leeftijd zette Daisy Derveaux haar eerste stappen in de vastgoedwereld. In de jaren 2000 startte ze met Immo Daisy Derveaux en sinds de komst van haar oudste zoon Vincent en de jongste Clément werd de naam gewijzigd naar Immo Derveaux. Het team bestaat uit Daisy, Vincent, Clément en An-Sofie Vuylsteke als administratief bediende. Familialer kan het niet, want het team bestaat uit moeder, twee zonen en schoondochter. De groep heeft al een kantoor in Moorslede. “Het gebouw wordt opgesplitst in twee ruimtes, aangezien er ook twee verschillende eigenaren zijn. Wij hebben het linkerdeel (het vroegere papierhoekje en krantenafdeling, red.) en de woning erachter. De aankoop van ons deel is cruciaal om onze Zonnebeekse bevolking terug van dichtbij bij te staan. Het was de bedoeling om onze lokale verankering te versterken. Als alle werken goed verlopen, zouden we graag in maart 2024 openen. Clément is jarig op 2 maart en Vincent op 13 maart. Het zou voor beiden een leuk verjaardagscadeau zijn”, aldus Daisy. (NVZ)

Meer info: info@immoderveaux.be of 0494 69 36 09.