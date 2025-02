Dille & Kamille komt naar Knokke-Heist en opent eind maart vestiging in Lippenslaan

Dille & Kamille opent eind maart een vestiging in de Lippenslaan. Het Nederlandse bedrijf bestaat sinds 1974 en is al gevestigd in diverse grote steden in ons land. Nu komen ze dus ook naar Knokke-Heist.

Met ‘natuurlijke eenvoud’ een tegenreactie bieden op de opkomende wegwerpmaatschappij: dat was het plan van oprichter Freek Kamerling toen hij zijn eerste winkel opende in Utrecht. Doorheen de jaren veroverde Dille & Kamille niet alleen de Nederlandse, maar ook de Belgische markt. “In onze gehaaste wereld wil Dille & Kamille laten zien dat het anders kan en inspireren om bewust te leven, in harmonie met elkaar en de natuur. Dat doen we met ons assortiment, maar bijvoorbeeld ook met acties als Green Friday en met handige tips en recepten. Voor ons zit geluk in kleine dingen, in genieten van alledaagse momenten, in bewust leven en in oprechte aandacht”, klinkt het concept achter het bedrijf.

Momenteel zijn er 16 vestigingen in België. Eind maart komt daar nog eentje extra bij wanneer Dille & Kamille ook een winkel opent in Knokke-Heist en meer bepaald in de Lippenslaan 129. (MM)