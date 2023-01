Diksmuidse handelaars werken samen voor uniek product: “Alcoholvrije picon en paté”

Nathan Missiaen (19) van Bourgondisch Schild in de Oostendestraat 36 en van Picon Saint André, en Alexander Simon (50) van varkensbeenhouwerij Maseman in de Gen. Bar. Jacquesstraat 20 slaan de handen in elkaar. Ze pakken uit met een nieuw en origineel Diksmuids product.

Nathan, afgestudeerd als kok, ontwikkelde in de coronaperiode Picon Saint André. “Een picon op basis van het familierecept en genoemd naar André Missiaen, mijn grootvader die destijds het Bourgondisch Schild stichtte”, vertelt Nathan. “Ondertussen wordt de Picon Saint André heel erg gesmaakt door de klanten. Nu ben ik bezig met het ontwikkelen van dezelfde picon, maar zonder alcohol. De smaak blijft hetzelfde, alleen is het alcoholvrij zodat iedereen van een picon kan genieten, ook tijdens tournée minerale. Deze picon wordt binnenkort op de markt gebracht. Verder zocht ik nog naar een samenwerking om iets nieuws te lanceren en dat vond ik bij varkensbeenhouwerij Maseman. Ikzelf koop er ook mijn producten in, dus ik weet dat ze staan voor kwaliteit en dat is iets wat ik hoog in het vaandel draag. Ik weet dat men hier een goede service levert. De samenwerking loopt heel vlot. We hebben gelijklopende waarden en gedachten, en zo is de paté met Picon Saint André tot stand gekomen.”

We willen de paté laten erkennen als streekproduct

Alexander Simon kent het Bourgondisch Schild en weet dat zij ook heel erg op kwaliteit gesteld zijn. “Het begon toen we eens gingen eten in het Bourgondisch Schild en daar de Picon Saint André proefden”, begint Alexander. “Het was heel lekker. Toen we van Nathan de vraag kregen of we die in onze winkel wilden verkopen, moesten we niet lang nadenken. Nathan kwam vervolgens met het voorstel om de picon in een paté te verwerken. Ik ging meteen aan de slag. Twee goede producten, de picon en de zuivere boerenpaté, dat kon niet anders dan een wauweffect geven. Voor de feestdagen hebben we het getest, geproefd en goed bevonden. Daarna hebben we het een paar dagen door de klanten laten proeven. De klanten waren heel enthousiast”, zegt Alexander.

Pralines

“Sinds vorige week is de paté met Picon Saint André in de winkel te verkrijgen. Als oudere zelfstandige voel ik mij heel vereerd dat een jonge zelfstandige als Nathan naar mij komt om samen te werken. Ik bewonder zijn gedrevenheid en zijn streven naar kwaliteit.” De paté met Picon Saint André is een boerenpaté gemaakt volgens een aloud recept met de nu al befaamde Picon Saint André, uniek in de streek. De paté is voorlopig enkel bij de varkensbeenhouwerij Maseman te verkrijgen en in porties door de klant te kiezen. “We willen de paté ook laten erkennen als streekproduct, wat tenslotte ook het geval is: echte Diksmuidse boerenpaté met een originele Diksmuidse picon”, zegt Nathan. “Ondertussen heb ik nog een product met de Picon Saint André: pralines met picon.” De paté en de picon zijn te verkrijgen bij varkensbeenhouwerij Maseman en via www.piconsaintandre.be. De pralines zijn uitsluitend via de website, sociale media en 0491 64 00 13 (Nathan) te verkrijgen. (AC)