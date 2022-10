Diksmuide vraagt rechter om Compovit Pro geurbeperkende maatregelen op te leggen

De laatste weken doen inwoners van Diksmuide weer meer meldingen over geurhinder van het mestverwerkend bedrijf Compovit Pro op de Heernisse. Morgen wordt de rechtszaak van de stad tegen het bedrijf behandeld. “We vragen om het bedrijf geurbeperkende maatregelen op te leggen”, zegt de stad.

Al drie jaar lang klagen tal van inwoners in Diksmuide over aanhoudende stank. Na uitgebreide studies door de stad, de milieudiensten en het Agentschap Omgeving, zelfs met een geurstudie, bleek die afkomstig te zijn van het mestverwerkende bedrijf Compovit Pro op de industriezone Heernisse. Tot nu toe bleef een structurele oplossing uit waarna de stad zich genoodzaakt zag een rechtszaak tegen het bedrijf aan te spannen. “Die zaak zal woensdag behandeld worden”, meldt de stad. “We hopen dat de rechter het bedrijf geurbeperkende maatregelen zal opleggen.”

Geplande investeringen on hold

Nochtans had het bedrijf eerder dit jaar een vergunning aangevraagd bij de provincie West-Vlaanderen. Enerzijds om een biobed aan te leggen, anderzijds om het bedrijf te kunnen uitbreiden. De stad gaf voor het eerste een positief advies. Die installatie met natuurlijke materialen zoals kokos en boomschors zou de luchtkwaliteit immers extra kunnen zuiveren. Daar was de stad zeker niet tegen. Anderzijds wou Compovit Pro het bedrijf gevoelig uitbreiden door oude gebouwen af te breken voor nieuwe grotere loods met laadsas voor de vrachtwagens. De hoeveelheid verwerkte afvalstoffen zou zo toenemen. Daarvoor gaf de stad een negatief advies. Desondanks kende de deputatie van de provincie toch een voorwaardelijke vergunning toe. “De stad ging hiertegen niet in beroep, omdat dit opschortend zou werken en de installatie van het biobed niet uitgevoerd zou kunnen worden. Maar het departement Omgeving tekende wel beroep aan, waardoor de zaak integraal hernomen moet worden.”

Opnieuw meer klachten

Bij veel bewoners leeft immers de perceptie dat een uitbreiding van het bedrijf, ondanks moderne maatregelen zoals het biobed, ook gepaard zouden gaan met extra geurhinder. De laatste weken zijn er opnieuw meer klachten. “De geurhinder door Compovit Pro blijft voorlopig aanhouden, er circuleren hierover verschillende berichten op sociale media. Het stadsbestuur roept op om de klachten formeel te melden aan de juiste instanties. Het is belangrijk in de milieustakingsprocedure om bij hinder plaats, datum en uur te noteren en door te geven via milieu@diksmuide.be en omgevingsinspectie.wvl@vlaanderen.be of te bellen naar 050 24 79 60.” (JH)