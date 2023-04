Digitale veiligheidstraining zonder taal wereldprimeur voor voertuigafhandelaar Wallenius Wilhelmsen in Zeebrugge

Met behulp van virtual reality ontwikkelt de Scandinavische voertuigafhandelaar Wallenius Wilhelmsen een veiligheidstraining voor medewerkers in de haven van Zeebrugge zonder geschreven of gesproken taal. Dat schrijft het transportvakblad Flows woensdag.

De taalbarrière is een enorme uitdaging bij het bedrijf, dat mensen van 34 nationaliteiten tewerkstelt in Zeebrugge. “Daarom ontwikkelen we nu een nieuwe methode met virtual reality (VR) en logo’s, zonder geschreven en verbale communicatie”, zegt Stéphanie Mazzotta, innovatieleider bij Wallenius Wilhelmsen. “Dankzij een combinatie van leermethodes die aangereikt werden door de universiteit van Cambridge en Montessori, kan iedereen – ongeacht de taal of technische voorkennis – de training begrijpen.”

De opleiding is er niet alleen voor de huidige medewerkers, maar helpt ook om nieuwe medewerkers aan te trekken, klinkt het. “Door de inhoud zeer precies te maken, leert een nieuwe medewerker de werkomgeving en de veiligheidsvoorschriften kennen zonder één voet in onze ateliers en magazijnen te moeten zetten.”

‘HoLoLens’

Wallenius Wilhelmsen experimenteert ook met een ‘HoLoLens’, waarbij de operationele omgeving wordt opgeroepen met driedimensionale holografische beelden, en met een ‘digitaal skelet’ om de ergonomische risico’s op te sporen (zoals overbelasting).