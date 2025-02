DIGI laat nog niet in Belgische cijfers kijken

DIGI Communications, het Roemeense moederbedrijf van de nieuwe Belgische telecomoperator DIGI Belgium, heeft vrijdag jaarcijfers vrijgegeven zonder iets te zeggen over de eerste resultaten in België.

DIGI publiceerde vrijdagochtend voorlopige financiële cijfers, met ook commerciële details over de verschillende landen waarin het bedrijf actief is. Alleen over België, waar DIGI half december zijn aanbod in de markt zette, ontbreken cijfers.

De Roemeense groep boekte vorig jaar 1,9 miljard euro omzet, een toename met 13,9 procent tegenover 2023. Naast België startte DIGI ook activiteiten in Portugal, waar het de vierde speler op de markt overkocht. De winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen steeg met 15,8 procent tot 685 miljoen euro.

Donderdag raakte bekend dat DIGI Belgium een aantal directieleden per direct aan de deur heeft gezet. Volgens de krant Het Laatste Nieuws betaalt het bedrijf bovendien zijn rekeningen niet.