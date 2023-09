Diëtiste Ellen Deseyne start met Foods & Bites in Kortemark: “Gezond én lekker eten”

Ellen Deseyne runt haar praktijk als diëtiste op het Brouwersplein, maar durft vanuit haar beroep ook serieus out of the box denken. Vandaar dat ze naast haar job als diëtist ook start met Foods & Bites, waarmee ze iedereen gezonde en lekkere menu’s wil aanreiken.

“Sinds mijn kinderjaren werd mijn passie voor voeding me met de paplepel ingegeven”, zo begint Ellen Deseyne haar verhaal. “Ik besloot om het diploma van diëtist te halen, maar had op dat moment ook wel wat overgewicht. Daarom ondernam ik stappen om wat kilo’s af te vallen, door middel van sport en gezonde voeding.”

“In 2020 studeerde ik af aan VIVES Brugge en tijdens mijn studies merkte ik dat mijn redenering rond sommige voedingsproducten niet correct was. Ik wil als diëtist en ervaringsdeskundige graag mensen begeleiden naar een gezondere levensstijl, die duurzaam en houdbaar is, via een haalbaar voedingspatroon en rekening houdend met de wensen en noden van de cliënt.”

“Mijn visie is: ‘Alles moet kunnen, maar met mate’, binnen een medische context. De strijd tegen de kilo’s is een levenslange strijd, maar het is belangrijk dat men leert omgaan met die strijd. Mensen kunnen bij mij niet alleen terecht voor overgewicht, maar ook voor ondergewicht en maag- en darmklachten. In dat laatste ben ik helaas ook ervaringsdeskundige.”

Gluten- of lactosevrij

“Na een tijd aan de slag te zijn als diëtist, voelde ik dat ik geen weg kon met mijn creativiteit. Ik merkte ook dat mensen heel wat nood hebben aan gezonde en aangepaste voeding die lekker en leuk blijft. Zo kwam ik op het idee om te starten met Foods & Bites.”

“Mensen kunnen bij mij terecht voor ontbijt, tapas, hoofdgerechten, desserts, cadeaumanden … Ik voorzie maaltijden die door iedereen kunnen gegeten en gesmaakt worden en hou rekening met een gezond eetpatroon, terwijl ik ook aanpassingen voorzie indien nodig als er mensen bij zijn die diabeet zijn of een voedselallergie hebben. Gluten- of lactosevrij, dat kan allemaal. Mijn ultieme boodschap is dat gezond eten ook lekker kan zijn”, besluit Ellen.