Dieter (31) is nieuw gezicht van Proxy Delhaize in Lippenslaan na pensioen Ann (61): “Opgelucht dat er opvolging is”

De vestiging van Proxy Delhaize in de Lippenslaan in Knokke krijgt met Dieter Van Poelvoorde (31) een nieuwe uitbater. Samen met echtgenote Jessie neemt hij de dagelijkse leiding van de zaak over van Ann Blomme (61).

“Samen met mijn echtgenoot Gérard, die de boekhouding doet, baat ik de winkel al 17 jaar uit”, zegt Ann. “Ik heb met hart en ziel gewerkt om iets moois te maken van de winkel. Het is nu tijd om na mijn pensioen van andere dingen te genieten in het leven.”

Met Dieter Van Poelvoorde (31) krijgt de supermarkt een bekend gezicht als zaakvoerder. Hij werkt al 11 jaar in de winkel en is al jaar en dag de rechterhand van Ann. “Ik ben vooral opgelucht dat er opvolging is en dat de klanten kunnen blijven rekenen op dezelfde kwaliteit en service”, aldus Ann. Voor Dieter, die zal kunnen rekenen op de steun van echtgenote Jessie Lambert, start zo een nieuwe uitdaging. “We hebben veel mogen leren van Ann en Gérard en zijn klaar om vanaf 2 januari de klanten te ontvangen als nieuwe gezichten van de zaak”, besluit Dieter. (MM)