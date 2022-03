Dierenrechtenactivisten protesteren aan poort van Tielts slachthuis: “We eisen onmiddellijke sluiting”

Zaterdagvoormiddag werd er opnieuw geprotesteerd aan het Tieltse slachthuis Debra-Meat. Dierenrechtenactivisten van Animal Rights, GAIA, Bite Back en Rose’s Law deden dat naar aanleiding van de vijfde ‘verjaardag’ van de undercoverbeelden die Animal Rights kond maken in het slachthuis. Hun eis blijft duidelijk: zij willen de onmiddellijke sluiting van het slachthuis, zeker nu uit een nieuw inspectierapport opnieuw ongeregeldheden bleken.

Exact vijf jaar geleden bracht Animal Rights de schokkende undercoverbeelden naar buiten. Daarin was te zien dat het slachthuis het toen niet zo nauw nam met het dierenwelzijn in het slachthuis. Op het vijfjarig jubileum van de beelden, wil Animal Rights ze toch nog eens onder de aandacht brengen. En nadat de organisatie vorige week al met die beelden door West-Vlaanderen getrokken was, troepten zaterdagvoormiddag zo’n honderd actievoerders samen voor de poorten van Debra-Meat langs de Wingensestenweg in Tielt. Ze legden daarbij onder meer witte rozen neer om de miljoenen varkens te herdenken die er sinds 2017 gestorven zijn.

Nieuw rapport

Een nieuw inspectierapport dat Animal Rights opvroeg bij Dierenwelzijn, zorgde afgelopen week ook nog voor extra koren op de molen van de dierenrechtenactivisten. “Daaruit blijkt immers dat dieren nog steeds mishandeld worden en dat er eigenlijk amper iets veranderd is”, vertelt Els Van Campenhout, campagnecoördinator van ‘Stop de slacht’. “Daarom willen we het thema ook levendig houden. Het is immers meer dan noodzakelijk.”

Het bleef ook niet bij het protest, want ondertussen diende Animal Rights, dat daarin gesteund wordt door GAIA, ook opnieuw een strafklacht in. “We blijven daarbij de onmiddellijke sluiting eisen”, is Els duidelijk. “Uit cijfers van het FAVV bleek immers ook nog eens dat het slachthuis illegaal met een uitbreiding is begonnen. Zo slachtten ze vorig jaar 200.000 varkens meer dan waarvoor ze een vergunning hadden.”

Onjuiste beelden

Eerder deze week nuanceerde Debra-Meat de aantijgingen nog. Het bedrijf betreurde daarnaast ook dat Animal Rights de beelden opnieuw oprakelde. “Ze zijn immers op geen enkele manier nog representatief”, vertelde CEO Thomas De Roover toen. Ook beweerde De Roover dat de werking sindsdien aangepast en verbeterd is. Met die uitleg neemt Els evenwel geen genoegen. “Dat is wel heel gemakkelijk”, stelt ze. “We staan hier voor het meest gemonitorde slachthuis van het land en dan nog blijkt er vanalles mis te lopen. Dat bewijst dus gewoon dat het niet werkt. Daarom willen we dat er een einde aan komt en de enige manier waarop dat kan gebeuren, is door de volledige sluiting van het slachthuis.”