Dierenopvangtehuis in Menen sluit vanaf november de deuren: “Iets buitengewoons bereikt”

Na dertig jaar toegewijd werk sluiten Corie Cardo en Jean-Marie Coppens begin november de deuren van hun dierenopvangtehuis in de Bruggestraat in Menen. Ze maakten dat aan de leden bekend in een emotionele brief. “Met een mix van emoties en een zwaar hart schrijf ik deze brief”, zegt Corie. “Het is een beslissing die ik niet lichtvaardig heb genomen, maar het is tijd om aan een nieuw hoofdstuk in mijn leven te beginnen.”

Ze zijn gespecialiseerd in het opvangen en plaatsen van fretten. Tevens vangen Corie en Jean-Marie ook de verloren fretten van heel Vlaanderen op. Een fret is een marterachtig klein roofdier dat wordt gehouden als huisdier of voor de jacht op konijnen. Er is een mogelijkheid om de fretten 14 dagen op proef mee te nemen. De vzw Dierengeluk is niet zomaar een asiel, want de opvang gebeurt er in een warme huiselijke omgeving. In de rijwoning is men wel beperkt qua ruimte voor de opname van het aantal poezen.

“We stoppen met de opvang van dieren”, vertelt Corie (64). “Eigenlijk om diverse redenen. Er is daar veel werk aan. Anderzijds is er ook de gezondheid en leeftijd. En er moet ooit eens een einde aan komen. Voor alle duidelijkheid: de vzw Dierengeluk blijft bestaan, maar we vragen geen lidgeld meer. Dat was tien euro.”

Kosten dierenarts

“Met de vzw Dierengeluk helpen we mensen die het financieel moeilijk hebben om bijvoorbeeld de kosten voor de dierenarts te betalen of alleenstaanden die nog iets willen doen voor hun huisdier. De opvang doe ik samen met mijn man. Er zitten hier nu vijf fretten, zes katten en twee honden die we adopteerden. Gedurende deze drie decennia hebben we samen iets buitengewoons bereikt en dat zonder subsidies. Wat ooit begon als een droom, is uitgegroeid tot een bloeiende gemeenschap van dierenliefhebbers, die zich inzetten voor het welzijn van verwaarloosde en verloren dieren. Jullie onvoorwaardelijke steun, zowel financieel als emotioneel, heeft het mogelijk gemaakt om talloze dieren een liefdevol thuis te bieden. Samen hebben we een verschil gemaakt in hun levens en in de wereld om ons heen.”

Corie en Jean-Marie danken de leden voor hun jarenlange trouwe bijdrage. “Jullie maandelijkse lidmaatschapsbijdrage heeft ons in staat gesteld om de nodige zorg, voeding en medische behandelingen te bieden aan de dieren die onze hulp nodig hadden”, staat te lezen in de brief. “Jullie steun heeft niet alleen deze dieren geholpen, maar heeft ook bijgedragen aan de ondersteuning van andere diergerelateerde goede doelen. We hebben samengewerkt om een positieve impact te creëren op de bredere gemeenschap. Ik wil benadrukken dat elke cent van jullie bijdrage verantwoord is besteed. We hebben altijd gestreefd naar transparantie en financiële verantwoording. Jullie vertrouwen in ons werk heeft ons gemotiveerd om de hoogste standaarden na te streven en ervoor te zorgen dat elk dier de best mogelijke zorg kreeg. Het is dankzij jullie geloof in ons dat we onze missie met succes hebben kunnen uitvoeren. Hoewel dit afscheid een bittere gebeurtenis is, wil ik ook de positieve herinneringen koesteren die we hebben gemaakt. Ik zal altijd dankbaar zijn voor de vele vriendschappen en relaties die zijn ontstaan uit onze gedeelde passie voor dierenwelzijn. Hoewel we niet langer een actieve organisatie zullen zijn, hoop ik dat onze paden elkaar in de toekomst nog steeds zullen kruisen.”

Eigenzinnig

“Ik moedig jullie aan om jullie betrokkenheid bij het dierenwelzijn voort te zetten, zelfs nu onze reis eindigt. Er zijn talloze andere geweldige organisaties en initiatieven die jullie steun kunnen gebruiken. Samen kunnen we blijven strijden voor een wereld waarin elk dier wordt gekoesterd en beschermd.” Ergens anders komt er geen ander dierenopvangtehuis. “Dat is ook niet evident, want fretten zijn eigenzinnig van karakter en zouden bijten naar iemand die ze niet kennen. Ons zijn ze natuurlijk gewoon”, vertelt Corie. “Wie dat wil, zal vanaf november naar dierenasiel De Knuffelpootjes in Rekkem of De Leiestreek in Zwevegem moeten.”