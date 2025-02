Dienstenchequebedrijf Home Maid op nieuwe locatie in Roeselare: “Mikken zo op wat meer naamsbekendheid”

Home Maid Roeselare zit voortaan op nieuwe locatie langs de Noordlaan: “Hier mikken we op wat meer naamsbekendheid.”

Home Maid is een exclusief dienstenchequebedrijf dat opereert in heel Vlaanderen, met in West-Vlaanderen een kantoor in Roeselare. Tot voor kort was Home Maid gevestigd in de Kleine Weg vlakbij de Ring rond Roeselare, maar voortaan zit het bedrijf op een nieuwe locatie langs de Noordlaan. Met deze verhuis mikt Home Maid vooral op wat meer naamsbekendheid. Home Maid heeft vandaag 940 gastgezinnen in zijn klantenbestand en zo’n 350 huishoudhulpen in dienst. Met een kantoor in Limburg en in West-Vlaanderen, beschikt Home Maid over twee kantoren in Vlaanderen. Het kantoor in Roeselare bestaat ondertussen al zestien jaar, maar is toch nog steeds op zoek naar wat meer naamsbekendheid. Een verhuis drong zich daarom op.

Zichtbaarheid

“Onze vorige vestiging was gelegen in een doodlopende straat, namelijk de Kleine Weg vlakbij de Ring. Hierdoor hadden we niet veel zichtbaarheid. We waren dus al lange tijd aan het uitkijken naar een nieuw pand met een betere ligging”, vertelt Angelique Goemaere, operationeel verantwoordelijke bij Home Maid. Dat pand vonden ze in de Noordlaan 41A, waar vroeger het uitzendkantoor van Accent gevestigd was. “Deze locatie is stukken beter. Er is hier heel wat passage, we zitten namelijk vlakbij het Mammoet Center. We verwachten met deze verhuis dus wel wat meer naamsbekendheid te creëren in de regio, daar mikken we toch op.”

Openingsevent

Om de verhuis te vieren, organiseert Home Maid op donderdag 13 februari vanaf 17 uur een openingsevent waarbij het nieuwe kantoor officieel wordt geopend, gevolgd door een receptie. “Naast de mensen die bij ons in dienst zijn en alle verantwoordelijken, is iedereen van harte welkom. We zien dit als het ideale moment om de mensen kennis te laten maken met Home Maid”, besluit Angelique.