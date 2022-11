Dienstenbedrijf Sapo zoekt nieuwe medewerkers: “Goede band met medewerkers”

Sapo is een samenwerkingsverband tussen de OCMW’s van Veurne, Koksijde, De Panne en Alveringem. Het is een sociale onderneming met als hoofddoel het bevorderen van tewerkstelling van mensen uit kansengroepen. Omdat er volgend jaar twee Alveringemse medewerkers met pensioen gaan, kijkt de organisatie uit naar nieuwe mensen.

Dienstenbedrijf Sapo met hoofdzetel in Veurne biedt huishoudhulp aan. Iedereen kan voor poetshulp, koken of strijken via dienstencheques een beroep doen op een medewerker van het bedrijf.

“In groot-Alveringem noteren wij de kleinste werking, tenminste als we over ons aantal medewerkers spreken”, vertelt verantwoordelijke Siska Ryngaert. “Ons klantenbestand telt er immers wél een mooie 77 gebruikers. We ervaren dat onze medewerkers graag op eigen streek werken. Als bedrijf willen we graag groeien, maar volgend jaar gaan twee van onze Alveringemse personeelsleden met pensioen. Om al die redenen werven we nieuwe mensen aan.”

“Een diploma is niet vereist, onze medewerkers krijgen bij ons een goede startopleiding. Onze grootste troef is een persoonlijke aanpak, waarbij we luisteren naar alle betrokken partijen. Een goede band met medewerkers vinden wij zeer belangrijk. Gelukkige medewerkers betekent gelukkige klanten. Ons personeel krijgt reeds een premie als men onder een bepaald afwezigheidspercentage blijft. Door een aanbrengpremie van 500 euro bruto wil het bedrijf de eigen medewerkers inzetten als ambassadeurs. Nieuw is ook dat hen vanaf januari een gratis hospitalisatiepremie wordt aangeboden.”

Vast contract

Sapo’s nieuwste aanwinst in Alveringem is Salima Fellah uit het Putplein. Nadat ze eerder in Veurne en Stavele heeft gewoond, woont Salima sinds twee jaar in Alveringem. Ze is mama van twee jonge kindjes van vijf en zes.

“Ik woon graag in Alveringem”, vertelt Salima. “Het is handig dat hier alle voorzieningen zijn. In Stavele is dat minder het geval. Ik kende iemand die bij Sapo werkte. Een half jaar geleden heb ik gesolliciteerd en op 4 juli ben ik van start kunnen gaan. Na drie dagen kreeg ik al een vast contract. Ik werk halftijds, om er te kunnen zijn voor de kindjes.”

“Eigenlijk heb ik best veel verschillende klanten: Monique uit Fortem, Nelly en Joris in Alveringem, Gilbert in Izenberge, Sylvie en Nathalie in Hoogstade, Carine en Leo in Stavele,… Menselijk contact vind ik het leukste aan de job. Dat samen met het feit dat ze dankbaar zijn en ik veel vertrouwen krijg. Monique zei een keer dat ze mijn netheid en vriendelijkheid waardeert. Sylvie stuurt me na afloop van mijn werk nog altijd een berichtje: ‘Zo proper, duizend maal dank voor het mooie werk!’ En Nathalie laat zelfs de voordeur open als ze op het moment dat ik aankom niet thuis is.”

“Het vertrouwen van de mensen is echt fijn. Eerder werkte ik ook als huishoudhulp voor een Iepers bedrijf. Maar ik werk het liefst voor Sapo. Ze houden rekening met mijn wensen. Op die manier kan ik elke maandag en donderdag met m’n zoontje naar de logo en kiné gaan. Dat ik op eigen gemeente kan werken, vind ik ook een grote plus. Je wint veel tijd”, besluit Salima.

Elektronisch

Siska geeft nog mee dat wie een beroep wil doen op de diensten van Sapo elektronische dienstencheques moet aanvragen. Voor mensen die hiermee moeite hebben, staat Sapo je bij. Eén dienstencheque kost 9 euro en is goed voor 1 uur huishoudhulp. Op de eerste 174 cheques per jaar krijgt de aanvrager een belastingvoordeel van 1,80 euro per cheque.

(AB)