Designregio Kortrijk lanceert met zeven designbedrijven nieuw samenwerkingsverband ‘WONDER CLUB’

WONDER CLUB is een gloednieuw samenwerkingsplatform tussen designbedrijven Allaert Aluminium, Joli, Modular, Novy, Umbrosa, Vincent Sheppard en Wever & Ducré. Met dit initiatief, geïnitieerd door Designregio Kortrijk, willen zij bruggen slaan naar elkaar voor kennis- en netwerkuitwisseling.

De kracht van samenwerking

Kruisbestuiging en samenwerking zit in het dna van onze Kortrijkse designregio. Het was dan ook met die insteek dat Designregio Kortrijk eind vorig jaar een rondetafelgesprek organiseerde met tal van regionale maakbedrijven van meubel tot architecturale elementen. “Daar vormde zich het eerste idee en vooral de goesting voor dit platform. Want samenwerking over sectoren heen is meer dan ooit een ticket voor innovatie. Samen hebben we meer impact, meer bereik, meer toekomst. Vooral ook naar andere sectoren en doelgroepen, denk aan the next generation. Dit moet voor de Kortrijk UNESCO Design Region tot meer innovatie, inspiratie en talentaantrekking leiden”, zegt Stan Dewaele.

“Door de handen in elkaar te slaan met andere mooie lokale designmerken, kunnen we meer mensen kennis laten maken met West-Vlaams en Belgisch design op een laagdrempelige manier” – Coralie Claeys

Onder de verbeeldende titel ‘WONDER CLUB’ brengt Designregio Kortrijk daarom de regionale designbedrijven Allaert Aluminium, Joli, Modular, Novy, Umbrosa, Vincent Sheppard en Wever & Ducré samen. Zij bieden het beste in lokaal design en gaan dat nu als een gezamenlijke kracht communiceren. “Door de handen in elkaar te slaan met andere mooie lokale designmerken, kunnen we meer mensen kennis laten maken met West-Vlaams en Belgisch design op een laagdrempelige manier”, aldus Coralie Claeys van Vincent Sheppard.

De website wonder-club.be brengt de nabijheid van showrooms voor potentiële klanten en onderwijs onder de aandacht, alsook enkele must-visit inspirerende adresjes. “De website bevat een tool om als professional, school of organisatie een showroombezoek in te plannen. Daarnaast worden ook gloednieuwe sociale mediakanalen opgezet, waaronder een TikTokkanaal waar de brug naar jongeren wordt gelegd en er ruimte is voor experiment”, besluit Stan.