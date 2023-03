Designregio Kortrijk en Stad Kortrijk pakken uit met Fine Food Box

Designregio Kortrijk en Stad Kortrijk ontwikkelden samen met 6 lokale handelaars een Fine Food Box. Met de box willen ze bezoekers laten kennismaken met geselecteerde lokale lekkernijen én hen fysiek naar de handelszaken brengen. De ‘Smaken van Kortrijk’ zitten verpakt in een herbruikbaar creatief jasje. De lancering wordt ondersteund door een promospotje met actrice Leen Dendievel.

Eind 2022 lanceerden Onderneem in Kortrijk en Designregio Kortrijk een oproep naar alle Kortrijkse handelaars. Samen gingen ze op zoek naar de ‘Smaken van Kortrijk’. Een jury beoordeelde alle inzendingen en kwam tot deze box. Die omvat 6 verschillende producten verpakt in een stijlvolle kartonnen doos ontworpen door de Kortrijkse ontwerpster Hélène Marécaux van Madhouse. “Met de Fine Food Box willen we de Kortrijkse producten nog sterker maken en versterken we ook de band tussen voedingshandelaars, creatievelingen en het grote publiek”, duidt schepen van Economie Wouter Allijns (Team Burgemeester). Met de foodbox wil Kortrijk ook nieuwe klanten aantrekken voor de verschillende handelszaken. “Het is ook een kans om lokale handelaars in de kijker te zetten die vandaag minder aan bod komen via promotiekanalen. Kortrijk is de thuis van heel wat sterke ondernemers en de Fine Food Box wil daar de aandacht op vestigen met een originele mix van producten.” Ambassadrice van deze Fine Food Box is de Kooigemse actrice Leen Dendievel. In een promofilmpje prijst ze de verschillende producten aan.

Van bier tot koffie en tapenade

De producten die je in de box vindt zijn tapenade van Charlou Delicatessen, peperbollen van patissier Courcelles, biertjes van Ruimtegist, koffie van Viva Sara, pralines van Dumon Chocolatier en de advoKaat van Crèmeux. De bos is te koop in de winkels zelf, niet via een website. De box is vanaf 9 maart verkrijgbaar bij alle deelnemende handelaars voor de prijs van 40 euro. Wees snel, de oplage is beperkt tot 100 exemplaren. “Mocht het een succes worden kunnen er nog bijgemaakt worden”, aldus de schepen.