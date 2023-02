Dertig koppels zetten samen tattoo in Kortrijkse tattooshop na opvallende valentijnsactie

Een roos, een romantisch etentje of toch maar eerder een juweeltje? Wie op valentijn zijn of haar geliefde wilde verrassen, deed dat meestal door gebruik te maken van de klassiekers. In Kortrijk kon het ook op een minder conventionele manier want daar kon je zaterdag kiezen voor heuse koppeltattoos.

Lang vervlogen zijn de tijden dat tatoeages enkel maar bij scheepvaarders of gedetineerden te vinden waren. De hedendaagse tattooshops groeiden de afgelopen decennia uit tot heuse kunst hotspots, waar alle lagen van de bevolking welkom zijn. “Het rock ‘n roll gehalte van vroeger verdwijnt gestaag uit de wereld van inkt en huid. Tattoeren is een echte kunst en het mag ook op die manier worden bekeken.”

Expressie

Louise ‘Lou’ Debacker (21) maakt deel uit van die nieuwe generatie tattoo artists, al heeft ze niet meteen de looks van een zeebonk. “Inkt en huid kan zowel brutaal zijn maar kan evenzeer verfijnd zijn. Je ziet ze overal in het straatbeeld en worden meer en meer als een vorm van expressie gebruikt. Daar kwam ook het idee van om een valentijnsactie met tattoo’s te organiseren. In plaats van een ring of een bloem konden geliefden elkaar een matching tattoo geven.”

Namen, data en hartjes

De oproep, gelanceerd via sociale media, viel alvast niet in dovemansoren. Een 30-tal koppels stapte de Revolver Tattoo Studio op de Vlasmarkt binnen. “Namen waren erg populair, we konden er niet omheen”, lacht Lou. “Maar ook data of gewoon hartjes deden het goed. Sommige werden op echt zichtbare plaatsen gezet, anderen dan weer intiem en verborgen. Het maakt duidelijk dat een tattoo anno 2023 een erg belangrijke rol in een relatie kan spelen. Eenmaal geplaatst blijft hij voor eeuwig staan, iets wat we graag in een relatie terugvinden natuurlijk.”