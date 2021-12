Derde Jumbo-filiaal van West-Vlaanderen feestelijk geopend in Kuurne

De Nederlandse supermarktketen Jumbo heeft deze morgen zijn zeventiende winkel geopend op Belgisch grondgebied.

Nadat er eerder in Lauwe en Zedelgem een filiaal werd geopend, krijgt nu ook Kuurne als derde West-Vlaamse gemeente een Jumbo-filiaal op zijn grondgebied. De gloednieuwe winkel heeft een totaaloppervlakte van zo’n 2.000 vierkante meter en stelt zo’n 60 mensen uit de regio te werk. “We zijn ontzettend blij met de nieuwe winkel en het enthousiaste team dat in Kuurne klaarstaat,” geeft filiaalmanager Sofie van Brussel aan.

“Zo kunnen we nog meer klanten verwennen met onze beste service, buitengewoon groot assortiment en altijd lage prijzen. We kunnen niet wachten om aan onze klanten in Kuurne onze lekkernijen aan te bieden. Zo kunnen ze er terecht voor pizza’s, Vlaamse klassiekers en andere maaltijden uit de eigen vers keukens, zoals kip aan ’t spit en ter plaatse gebrande noten. We willen graag onze passie voor lekker én gezonder eten delen. Zo gaan we ook in deze nieuwe winkel in Kuurne voor meer dan 100% tevreden klanten.”

Voor de eerste 300 klanten had de Nederlandse supermarktketen deze morgen gratis bloemen in petto. Daarnaast krijgen alle klanten ook nog tot en met 19 december een gratis shopper cadeau. “We merken dat Belgen onze unieke én, én, én formule weten te waarderen en er nog ruimte is om ons belevingsconcept verder uit te bouwen.”, vertelt Peter Isaac, managing director van Jumbo België,

“Ik ben dan ook ontzettend trots dat we vandaag onze zeventiende en tevens laatste winkel van dit jaar in Kuurne openen. Zo breiden we ons West-Vlaamse winkelnetwerk én onze fanclub nog verder uit. We hebben opnieuw een mooie locatie waar we onze fans verwelkomen. Zoals in alle andere Jumbo winkels staat er ook in Kuurne weer een fantastisch team klaar om klanten te verrassen en op een veilige manier wegwijs te maken door onze verschillende assortimenten.”

Met dit nieuwe filiaal telt Jumbo momenteel zo’n 700 winkels, waaronder acht Foodmarkten en een succesvolle online bestel- en bezorgservice via Jumbo.com. De nieuwe Jumbo winkel is gevestigd aan de Ringlaan 16, bus B in Kuurne. (BRU)