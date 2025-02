Derde generatie slagers opgestaan bij familie Defoor: “Trots op vakmanschap”

Sinds 1948 hangt de geur van vers vlees en ambachtelijke bereidingen in de lucht bij de familie Defoor. Wat begon met pépé Roger en mémé Rozette, is uitgegroeid tot een bloeiende slagerstraditie die nu aan de derde generatie toe is. Lies Defoor (34) en haar man Kevin Verbrugghe (33) hebben het mes overgenomen en zetten de familiezaak voort onder de naam Huis Delies.

De oorsprong van de slagerij ligt honderd meter verder in de Zwevegemstraat, op nummer 48, waar Lies haar ouders nog altijd wonen. Haar vader, Eddy Defoor, werd er geboren en verliet het ouderlijk huis nooit. In 1984 nam hij de zaak over van zijn ouders en breidde die in 1989 uit met supermarkt Delies. Tot juli 2023 was de supermarkt actief. In 2024 bliezen Lies en Kevin de zaak nieuw leven in als versmarkt Huis Delies met de ambachtelijke slagerij als kloppend hart.

Drie generaties

De kwaliteit en passie van de slagerij worden al generaties lang doorgegeven. Lies haar ouders blijven actief, haar moeder bedient de klanten, terwijl haar vader met beroepsfierheid gehakt en preparé bereidt. Lies en Kevin vormen een ijzersterk duo: zij neemt de administratie en marketing voor haar rekening, terwijl hij en het team zich volledig op het beenhouwersvak richten. “Ik wil gewoon beenhouwer zijn”, zegt Kevin. “Gelukkig vullen we elkaar perfect aan.”

De twee leerden elkaar in augustus 2023 kennen. “Pas na ons derde afspraakje ontdekte ik dat Lies haar familie een zaak over te nemen had”, vertelt Kevin. “Toen wist ik pas echt welk vlees ik in de kuip had”, lacht hij. “Zeg nu zelf, hoe groot is de kans dat je je droomvrouw ontmoet en ze dan ook nog eens een slagerij in de familie heeft?”

Lokale gemeenschap

De familie Defoor heeft altijd nauw contact gehad met de lokale gemeenschap. Pépé Roger was een bekwame slager, maar ook een graag geziene gast in de buurt. Datzelfde geldt voor Eddy, die na 39 jaar in de zaak zijn rol als ambachtelijk slager met trots voortzet. “Vroeger werd het ambacht vaak van vader op zoon overgedragen”, vertelt Lies. “Maar tegenwoordig is dat niet vanzelfsprekend meer. Het is belangrijk dat we onze passie voor het vak doorgeven aan de volgende generatie.” Terwijl Kevin en Lies hard werken om de traditie voort te zetten, blijven ze de kwaliteit en authenticiteit van hun producten bewaken. “Het is een vak dat je niet zomaar leert”, zegt Kevin.

“We willen niet dat het ambacht verdwijnt, al zijn we innovatief”

“We willen niet dat het ambacht verdwijnt, al zijn we innovatief.” Bij Huis Delies staan kwaliteit en herkomst centraal. Ze werken nauw samen met lokale boeren om het vlees te verkrijgen. “We kopen levend vlees aan, zodat we de volledige controle hebben over de kwaliteit”, vervolgt Kevin. “Alles wordt ter plaatse versneden en verwerkt.” Met de opening van Huis Delies in 2024 willen Lies en Kevin hun klanten niet alleen voorzien van verse producten, maar ook van een stukje geschiedenis en vakmanschap. “Ook is er de mogelijkheid voor leveringen aan huis op vrijdag en kan je een beroep doen op onze traiteurdienst voor elke gelegenheid”, aldus Lies.

Huis Delies

Het vinden van opvolgers in de slagerijbranche is alsmaar moeilijker. “Slagerijen die een opvolger vinden, worden zeldzamer. Het is een knelpuntberoep, bijna een uitstervend ras”, zegt Kevin. “We hopen op nieuw bloed dat het ambacht wil voortzetten, anders verdwijnen we in de anonimiteit van de supermarkt. En dan wordt het eenheidsworst! Nu heeft elke slager zijn bereidingen. Ik hou van de stiel, de variatie: je bent deels kok, slager en er is het sociaal aspect. Je staat altijd droog, vergelijk maar met een postbode of bouwvakker.”

Lies en Kevin hebben twee stiefzonen, Nicolas (7) en Maxime (4), en een dochtertje op komst. Of de vierde generatie de slagerij zal overnemen, is nog te vroeg om te zeggen. Maar wat zeker is, is dat Huis Delies blijft staan voor vakmanschap, traditie en passie voor het slagersvak. Een kruising van het beste van vroeger met het lekkerste van nu.

Iedereen is welkom op zaterdag 1 en zondag 2 maart tijdens de openingsuren voor een hapje en een drankje naar aanleiding van het huwelijk van Lies en Kevin.