Derde generatie neemt familiebedrijf Demaeght over: verhuiswagens verdwijnen, opslagruimtes blijven

Na 68 jaar zullen er geen vrachtwagens met ‘Verhuizingen Demaeght’ meer rondrijden in Oostende en omgeving. De bekendste verhuisfirma van de stad stopt met die activiteiten en legt zich volledig toe op self-storage en opslag van goederen. Met An (35) en Pieter (38) komt de derde generatie aan het roer.

Gilbert Demaeght, 92 inmiddels, was de oudste van zes kinderen op de boerderij en kwam na zijn huwelijk in Oostende wonen. Hij had ondernemersbloed en nam in 1955 de verhuisfirma van de broers Godderis over: Demaeght Verhuizingen was geboren. “Hij startte met één wagen. Alles werd nog getakeld of langs de trap verhuisd”, zegt dochter Lucrèce. Ze schetst de rijke geschiedenis van het bedrijf: “Mijn vader begon al in 1961 met het aanbieden van meubelbewaring in een loods in de Molenaarstraat. Hij was in de jaren ‘60 ook de eerste die een motor kocht om te takelen. In 1976 kocht hij zijn eerste meubellift. De mensen dachten dat de meubels er van zouden vallen. In 1977 startte mijn vader ook al met de bouw van een nieuw magazijn voor meubelbewaring aan de Zandvoordeschorredijkstraat. Het bureel van Demaeght is al die jaren wel in de Peurquaetstraat gebleven omdat we in het centrum van de stad, dichtbij de mensen, wilden zijn.”

Uitbreiding

Lucrèce en echtgenoot Frank Lootens namen het bedrijf in 1988 over en bouwden het verder uit. “Er kwamen meerdere verhuiswagens, nieuwe verhuisliften en we bouwden ook een tweede magazijn op het industriepark, waar we ook containers konden opslaan. Zo konden we materiaal ophalen, stockeren en later thuis leveren. Dat komt ook steeds vaker voor bij scheidingen, verhuizingen naar het buitenland of als de nieuwe woning nog niet klaar is. Ook daarmee waren we de eerste in de regio”, zegt Frank.

Self storage

In 2008 werd een derde loods gebouwd aan de Zandvoordeschorredijkstraat. “We bleven vernieuwen en boden daar self storage aan, waarbij de klanten, op momenten wanneer ze dat zelf wilden, zelf toegang hadden tot de opslagruimtes. Er waren toen 100 boxen, die we in 2015 uitbreidden met een vierde magazijn voor nog meer ruimte”, zeggen Lucrèce en Frank, die na 35 jaar de fakkel doorgeven aan hun kinderen: “De verhuizingen stoppen en ook de medewerkers die dat met ons deden, zullen op pensioen gaan. We zijn 66 jaar en gaan nu genieten van ons pensioen. Het bedrijf blijft bij onze kinderen in goede handen.”

Derde generatie

An (35), actief in het onderwijs en Pieter (38) die in de ICT-sector werkt, nemen het bedrijf over en blijven dit combineren met hun eigen baan. “Over de opvolging hebben we met onze ouders open gepraat en ze merkten dat onze interesse bij de self storage lag. De vraag naar opslagruimte staat ook steeds meer los van de verhuizing. Er is een groeiende markt. Mensen wonen kleiner en willen hun materiaal behouden. Dan is die opslag een oplossing. Ook steeds meer zelfstandigen of firma’s kiezen voor die optie.”

De jonge generatie legt zich volop toe op opslagruimtes en self storage. “Onze bestaande klanten moeten zich geen zorgen maken. En we zijn erg trots dat de naam blijft, want ze staat voor 68 jaar ervaring”, zeggen Frank en Lucrèce.

Lang geleden: het eerste wagenpark van Verhuizingen Demaeght. © PETER MAENHOUDT