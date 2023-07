Derde generatie aan hoofd diepvriesbedrijf Fribona in Oostkamp

Diepvriesbedrijf Fribona is klaar voor de toekomst. Al 63 jaar zit het diepvriesverhaal in de genen van de familie Adriaens. Marijke en Patricia hebben het levenswerk van hun vader Omer Adriaens (+2011) verder uitgebouwd. Na de nodige ervaring in andere bedrijven namen Laurens en Thomas Theys, zonen van Marijke, de afgelopen jaren diverse rollen op binnen het Oostkampse familiebedrijf en bepalen nu mee de koers.

Fribona is ontstaan op de Vrijdagmarkt in Brugge waar Omer Adriaens met zijn bestelwagen van huis tot huis trok om diepvriesmaaltijden te verkopen. In 1966 verhuisde Fribona naar Oostkamp in de Vliegweg waar het bedrijf nu nog altijd is gevestigd. De verkoop aan huis bleek een succes te zijn, maar Omer ging zich meer en meer toeleggen op de verkoop aan ziekenhuizen, gevangenissen en scholen. De twee dochters Marijke (61) en Patricia (57) kwamen mee in het bedrijf. Zij bouwden Fribona verder uit tot de enige nationale groothandel die exclusief diepvriesproducten levert. Het huismerk Readychef wordt inhouse geproduceerd.

Heel sterke basis

Ondertussen staat de derde generatie met de boers Laurens (35) en Thomas Theys (34) mee aan het hoofd van Fribona. “We hebben de unieke kans verder te kunnen bouwen op een heel sterke basis, die sinds jaar en dag een huis van vertrouwen is voor klanten en medewerkers. Ons team voelt zich thuis in Fribona, we zijn als het ware één grote familie. En dat straalt af op onze klanten, die we door de goede relatie en veelal jarenlange samenwerking ook als familie kunnen beschouwen”, vertelt Laurens Theys.

Webshop

Maar het nieuwe duo staat ook voor ambitieuze uitdagingen. “Uiteraard evolueren we mee in het digitale tijdperk, we zien bijvoorbeeld dat onze klanten steeds meer de weg vinden naar onze webshop. Maar de persoonlijke aanpak zal steeds ons stokpaardje blijven. Daarenboven zetten we extra in op onze bekende hoge servicegraad”, aldus Thomas Theys. (GST)