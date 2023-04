Derde editie ‘Nacht van de OnderMener’ zet ondernemers opnieuw in de schijnwerpers

Ondernemer zijn is geen gemakkelijke taak en dan vooral niet de laatste jaren. Dat deze ondernemende ‘strijders’ eens op gepaste wijze extra in de kijker gezet moeten worden leek een goed idee, een idee die een gloednieuw netwerk comité in 2016 in het leven riep.

“Wij zijn een tienkoppig comité van enthousiaste mensen uit Menen, Lauwe en Rekkem die elke ondernemer uit Groot-Menen de uitgelezen kans geeft om uit te pakken met zijn of haar zaak. Hun dynamiek mag best eens klaar en duidelijk getoond worden. Het is een bekroning voor hun inzet tegenover klanten, medewerkers en uiteraard hunzelf. Het harde werk die deze mensen elke dag verzetten om hun stad voor ons, de lokale klant, te kleuren verdient in onze ogen een dikke pluim en veel erkenning. Vandaar ons mooie concept ‘De Nacht van de OnderMener’”, zegt voorzitter Martine Fournier.

In de woordspeling ‘OnderMener’ vinden we klaar en duidelijk het woord Menen in terug. “Om deel te nemen, moet men inderdaad een onderneming hebben in Groot-Menen, in hoofdberoep”, legt Martine uit.

De Nacht van de OnderMener is intussen al aan haar derde editie toe. “Dat zou er gekomen zijn in het najaar 2020, maar covid gooide ook hier bij ons serieus wat roet in het eten. Maar na de coronaperikelen zijn we er eindelijk terug klaar voor. We hebben als het ware drie keer stilgelegen en vandaag staan we te popelen om er een topeditie van de te maken”, aldus Martine.

Terug naar de roots

Dit jaar stopte het comité enkele nieuwigheden in het feest. “De eerste twee keren waren we te gast in de speciaal aangeklede Garage Delbar in Rekkem. Voor de derde Nacht gaan we echter terug naar onze roots, waar alles begon, in het Park ter Walle in Menen. Ook daar gaan we de zaal opnieuw omtoveren, door middel van licht en decor, in een feeërieke feestzaal”, weet Martine.

Zowel grote als kleinere ondernemers zullen er die dag meer dan welkom zijn. “We noemen dit graag de Nacht voor kleine en grotere sterren. Het wordt opnieuw een ongedwongen, bruisende ontmoeting voor kleine, middelgrote en struise ondernemingen. Zonder onderscheid, sympathiserend met elk bescheiden of groots initiatief, verdeeld over de drie gemeenten, Menen, Lauwe en Rekkem. Dit jaar delen we maar liefst vier sterren uit. Namelijk: business-to-consumer: de bekroning van dé zelfstandige of dé middenstands-OnderMener, business-to-business: waar de spots gericht worden op de bedrijfs-OnderMener, één ster voor de startende OnderMener en één nieuwe ster voor creativiteit: hier komt de ondernemer met nieuwe, gekke en verrassende ideeën voor zijn zaak in de aanmerking”, legt Martine uit.

Deadline 30 september

Om deel te nemen, moet ten laatste op 30 september het dossier van de onderneming binnen zijn. “De jury bestaat uit onafhankelijke deskundigen met een flinke dosis inlevingsvermogen om elk dossier te kunnen inschatten. Elk ingediend dossier van de kleine tot grote ondernemingen wordt onder de loep genomen om de ultieme knoop te kunnen doorhakken”, zegt Martine.

Ook tijdens deze editie kan het comité terug rekenen op de onvoorwaardelijke steun van ereburger Johan Tahon. “De winnaar zal een kunstwerk van deze internationale gerenommeerde kunstenaar mee naar huis mogen nemen. Dit zal tijdens het feest op 18 november allemaal onthuld worden. Ongetwijfeld wordt de derde Nacht van de OnderMener opnieuw een onvergetelijke avond. Opnieuw verwachten we honderden feestvierders voor een avond vol amusement. Ik spoor dus iedereen aan om deel te nemen want dit evenement is en blijft hét aantrekkelijkste uithangbord en heldere schijnwerper voor alle OnderMeners”, besluit Martine. (NV)