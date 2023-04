Deprez bekijkt opslagbeperking vanuit nieuw girafperspectief: “Bouwen in hoogte is de uitweg”

Bouwgrond wordt een schaars product. Heel wat ondernemingen met groeipotentieel stoten op deze belemmering. Bij Deprez – Nationaal KMO van het jaar 2022 – vond men een oplossing via een volautomatisch magazijn, dat buitenmatige producten efficiënt stockeert. De Giraf kan op 450m² en 12 meter hoog tot 1.500 palletplaatsen creëren.

“The sky is not the limit, only an opportunity” aldus Johan Deprez. “De hoogte biedt net heel wat mogelijkheden voor ondernemers. Parkeertorens en wolkenkrabbers zijn al ingeburgerd in onze leefomgeving. Zelfs voederfabrieken werken al jaren lang top-down in hun productie. Nu is het tijd om ook andere verwerkingsbedrijven op diezelfde manier te laten werken. Daarin bieden wij een next-level-oplossing. Bouwen in de hoogte is de uitweg voor de schaarse bouwgrond. Bij onze klanten in de versmarkt hebben we jaren geleden al die manier van multi-etages geïntroduceerd. We staan nu ook groeiende productiebedrijven buiten de voedingssector bij met advies en oplossingen, om hun toekomstige nieuwbouw te optimaliseren. De fundering moet sterker en er wordt hoger gebouwd dan gewoonlijk, de grote winst zit in de oppervlakte.”

Het volautomatische magazijn Giraf biedt mogelijkheden om europallets te stockeren, en het is geschikt voor buitenmaatse goederen. Zo kunnen producten tot 6 meter lang en 2 meter breed opgenomen worden in de opslag. Na de invoer van de pallet, wordt onmiddellijk een 3D-scan gemaakt en worden de goederen gewogen. De Giraf plaatst de pallet op de best beschikbare plaats. Klanten kiezen uit 500, 1000 of 1500 kg/pallet, of nog meer indien nodig. Zo kan De Giraf van Deprez op 450m² en 12 meter hoog tot 1.500 palletplaatsen creëren.

Ongevallen vermijden

“Wie in een stockage-omgeving een heftruck moet toelaten, weet dat er heel wat beperkingen zijn. Dan heb ik het niet enkel over de grote ruimte en brede gangen die nodig zijn om brede stukken te laten passeren. De kans op schade aan de stockagerekken, met een desastreuze afloop tot gevolg is een harde realiteit”, benadrukt Johan Deprez.

“ Het menselijke aspect is daarnaast ook een heel belangrijke factor: voor een heftruck moet je een attest halen, je hebt personeel nodig en je wil niet weten welke dramatische ongevallen er al gebeurd zijn met heftrucks. Om ook de kans op fouten en schade te reduceren, biedt De Giraf een ongelooflijke opportuniteit.”

Deprez uit Kortemark is niet aan zijn proefstuk toe wat baanbrekend werk betreft. Een kleine 40 jaar terug kwam het bedrijf uit de steigers met een aardappelvalbreker, die voor een ware revolutie zorgde in de verwerking van de aardappelteelt.

Wie het volautomatisch magazijn van dichtbij wil bekijken, kan een bezoek aanvragen via sales@deprez.be. Er zijn speciale kijkgaten voorzien om het proces van heel dichtbij te volgen.