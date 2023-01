Delva doe-het-zelf en vakhandel opent vrijdag vernieuwde winkel in Veurne: “Na 45 jaar eindelijk op industrieterrein”

Delva trekt na vier decennia weg uit het Veurnse stadscentrum en opent vrijdag op de handelszone Monnikenhoek een gloednieuwe winkel op maat van de doe-het-zelver, vakspecialist en hobbykok.

De familie Delva is ondernemend. Wijlen Frans legde de kiem in Diksmuide, dochter Christa en schoonzoon Jean-Pierre breidden uit naar Veurne en Ieper. Met de broers Dominique en Bruno schrijft de derde generatie het shoppingverhaal verder. Of hoe een hechte familieband ‘de commercie’ vooruit kan helpen.

Grootvader Frans

Dominique (41) uit Veurne en Bruno (44) uit Diksmuide zijn de zonen van Christa en Jean-Pierre Delva-Van de Walle. De broers groeiden op langs de Kaai waar Shopping Delva 45 jaar was gevestigd. Vandaag heet het bedrijf voluit Delva doe-het-zelf & vakhandel, kook- en woonwinkel. Grootvader Frans, die in de zomer van 2012 na een verkeersongeval is overleden, vroeg in de jaren zeventig al aan het toenmalige stadsbestuur om een doe-het-zelf zaak te starten op de industriezone. Dat werd toen geweigerd want een kleinhandel hoorde niet op een bedrijventerrein.

Verhuis naar Vaartstraat…

En dus verhuisde Frans zijn handel in granen, meststoffen en veevoeders naar de Vaartstraat zodat zijn dochter en schoonzoon in de zomer van 1978 Shopping Delva konden openen met zicht op de jachthaven in Veurne. Het was toen al zijn tweede doe-het-zelf zaak want tien jaar eerder startte hij hetzelfde concept in Diksmuide. Ieper kwam er in 1987 bij. “De groei van speciaalzaak Delva is vooral de verdienste van onze ouders waarvoor we hen heel dankbaar zijn”, beseffen de broers.

… en nu naar Monnikenhoek

En vrijdag, 45 jaar nadat het oorspronkelijk werd gevraagd, opent Delva een nieuwe winkel op het terrein Monnikenhoek in Veurne, vlakbij het winkelcentrum Westpark. Grootvader zaliger wist al dat een handelszone voor de zaak geknipt was. “We zitten nu vlakbij onze doelgroep van zelfstandigen, bedrijven en particulieren”, klinken de broers eensluidend. “Er is parking genoeg en ook uitbreidingsmogelijkheden zijn er bij de vleet. Onze site is hier, met een oppervlakte van 5.000 vierkante meter, dubbel zo groot als langs de Kaai. We kunnen onze klanten meer comfort bieden, ons personeel kan efficiënter werken en we weren zwaar verkeer uit het centrum. Bovendien is de winkel volledig rolstoeltoegankelijk. Voldoende plaats dus om onze 50.000 verschillende artikelen te showen.”

De winkel in het centrum zal afgebroken worden. In de plaats komt een immobiliënproject.

Het is met een gevoel vol nostalgie dat Dominique terugblikt naar de periode langs de Kaai. “Mama woonde er al in 1959 en ook wij groeiden er op. Het was een fantastische tijd vol kattenkwaad en ravotplezier”, mijmert hij. “We zitten dan wel op een nieuwe plaats in een ruimere winkel, onze filosofie verandert niet. We willen onze klant helpen. Last van een lekkende kraan? Dan gaan onze medewerkers mee naar de juiste rekken en geven uitleg. Ook onze 25 werknemers verhuizen uiteraard mee met vertrouwd gezicht Marc Kinget als winkelverantwoordelijke. Hij is al 37 jaar het gezicht van de Veurnse vestiging. De nieuwe zaak hebben we ingedeeld in verschillende compartimenten zodat het veel overzichtelijker is.” (GUS)