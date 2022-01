Delphine Vannevel opent eigen schoonheidsinstituut in Staden

Delphine Vannevel (28) opent op 1 februari de deuren van haar eigen schoonheidsinstituut in de Gladiolenweg 12 in Staden. Bij Instituut Delphine kan je terecht voor alle mogelijke schoonheidsbehandelingen.

Voor Delphine Vannevel is Instituut Delphine een droom die werkelijkheid wordt. “Ik wilde een volgende stap zetten en niet alleen maar voor iemand werken”, legt Delphine uit, “Het zelfstandig zijn, zit bij ons in de familie overigens in het bloed.”

Nieuwe technieken

“Een eigen schoonheidsinstituut openen, was altijd al een droom. Ik volgde in het middelbaar de richting schoonheidsverzorging aan het Viso in Roeselare. Na een zevende specialisatiejaar ging ik daadwerkelijk als schoonheidsspecialiste aan de slag. Ik blijf me ook jaar na jaar bijscholen wat eigenlijk een vereiste is indien je alle nieuwe technieken onder de knie wil hebben. Zo ben ik veel bezig met wimperextensions. Daar veranderen de zaken continu. Je moet echt mee zijn met veranderingen.”

Delphine heeft ondertussen al bijna tien jaar ervaring als schoonheidsspecialiste. “Tot oktober werkte ik in dienstverband bij een schoonheidsspecialiste”, vertelt Delphine. “Ik ben ook zes jaar in bijberoep aan de slag geweest, maar start dus op 1 februari in hoofdberoep.”

“Instituut Delphine heeft een breed aanbod van alle mogelijke schoonheidsbehandelingen. Zo kan je bij mij terecht voor wimperextensions, gezichtsverzorging, gelnagels, gelish, manicure, pedicure, make-up, airbrush en ontharingen. Daarnaast zullen bij Instituut Delphine ook schoonheidsproducten zoals make-up en producten voor gelaatsverzorging te krijgen zijn.”

Garage ombouwen

Delphine laat momenteel de garage van haar woning ombouwen tot schoonheidssalon. “We hadden op 1 februari een officiële opening voorzien, maar door covid gaan we de officiële opening verplaatsen naar de zomer”, weet Delphine.

Instituut Delphine bevindt zich in de Gladiolenweg 12. Delphine werkt enkel op afspraak en dat van 8.30 tot 18 uur. Woensdag en zondag zijn sluitingsdagen.