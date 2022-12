Delphine opent met Smooth concept store in Roeselare: “Je goed in je vel voelen isbij ons het belangrijkste”

‘Smooth’ komt nu ook naar Roeselare. Nadat Delphine Ostyn (41) in Kortrijk haar salon opende, speelde het idee om uit te breiden met een fysieke winkel. Vrijdag 16 december is het eindelijk zover, want dan opent Smooth de deuren in de Wallenstraat 15 in Roeselare. “Het zal een concept store zijn met alles van A tot Z om thuis jouw perfecte home spa te kunnen creëren”, klinkt het.

Delphine Ostyn doet al 17 jaar aan schoonheidszorg. Toen ze tijdens haar studies als jobstudent aan de slag was bij een kapsalon groeide de interesse in de schoonheidszorg. Aan de hand van bijkomende studies en opleidingen heeft ze zich hierin verdiept om uiteindelijk in bijberoep aan de slag te gaan. Acht jaar geleden schakelde ze dan uiteindelijk over naar zelfstandige in hoofdberoep en ontstond ‘Smooth’. “Binnen Smooth zitten verschillende onderdelen”, opent zaakvoerster Delphine het gesprek. “Enerzijds is er het salon in Kortrijk en we bieden ook een dienst laserontharing aan op verplaatsing bij andere salons over heel Vlaanderen.”

Maar Delphine wou vooral ook een fysieke winkel waar ze al haar favoriete artikelen die ze doorheen de jaren ontdekt heeft, kan aanbieden. Die fysieke winkel komt er vanaf vrijdag 16 december in de Wallenstraat 15 in Roeselare. “Het zal vooral een concept store zijn met alles van A tot Z om thuis jouw perfecte home spa te kunnen creëren”, gaat ze verder. “Zo zullen we skincare producten aanbieden, maar ook badproducten, badtextiel, badjassen, homewear, geurkaarsen, cadeauartikelen, enz. Bijna al onze producten zullen Belgische merken zijn en als het niet Belgisch is, is het onze vereiste dat het natuurlijk, duurzaam en ecologisch is.”

Advies geven

Boven de winkel zal je ook terecht kunnen voor laserontharing. “Meer specifiek voor de behandelingen die je thuis niet kan doen vanwege bijvoorbeeld het apparatuur”, vertelt Delphine. “Maar het hoofddoel in Roeselare is wel de winkel zelf. Zo is het mijn bedoeling om advies te geven aan de klanten en ik zal ook een hoekje creëren waar je alles kan beleven door de producten uit te testen. Zo ben ik ervan overtuigd dat de klanten met de juiste producten naar buiten gaan.”

“We hebben een hoekje gecreëerd waar je alles uitgebreid kunt testen”

Op de vraag naar de verwachtingen is Delphine klaar en duidelijk. “Ik hoop dat het een winkel wordt waar iedereen graag eens binnenkomt, waar iedereen vindt wat hij/zij nodig heeft. De doelstelling is dan ook dat iedereen zich goed voelt in zijn/haar vel door goed voor zichzelf te zorgen. Zowel met producten om te smeren, als met voedingssupplementen en producten voor de ruimte waarin je veel vertoefd. Naast het huidwelzijn vind ik de omgeving waarin je zit ook zeer belangrijk.”

Feestelijke opening

“Vrijdagavond 16 december vindt de officiële opening plaats en zal er ook een inhuldiging zijn door de burgemeester. Deze avond is wel enkel voor mensen op uitnodiging. Zaterdag 17 december openen de deuren dan voor het publiek. Zoals een opening het verwacht voorzien we geschenkjes voor de mensen die iets kopen en er zal ook een drankje aangeboden worden. Onze opening gaat ook gepaard met een shopweekend in Roeselare door de eindejaarsperiode, waardoor we op zondag 18 december ook open zijn”, sluit Delphine af.

