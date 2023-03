Deliveroo rukt op in West-Vlaanderen: binnenkort actief in 20 nieuwe gemeentes

Maaltijdbezorger Deliveroo breidt stevig uit, ook in onze provincie. Momenteel reden de herkenbare ‘blauwe’ koeriers enkel rond in Brugge, Oostende, Kortrijk, Roeselare en Knokke-Heist. Dat lijstje wordt aangevuld met maar liefst 20 extra locaties.

Ook in Harelbeke, Izegem, Zwevegem, Zedelgem, Beernem, Wingene, Jabbeke, Kuurne, Kortemark, Deerlijk, Staden, Moorslede, Ingelmunster, Meulebeke, Hooglede, Ledegem, Ardooie, Lichtervelde, Pittem en Lendelede kun je binnenkort een maaltijd bestelden bij één van de restaurants die aangesloten is bij Deliveroo.

De uitbreiding laat zich ook zien in de andere provincies. “Deze uitbreiding toont onze voortdurende focus en inzet om te blijven investeren in nieuwe zakelijke kansen, groei en jobs in restaurants en kruidenierszaken. Dankzij deze enorme uitbreiding strijken we nu neer in meer dan de helft van de steden en gemeenten in Vlaanderen. Ons doel is dat elke Belg thuis eten kan laten bezorgen. De opening op deze nieuwe locaties is een enorme stap voorwaarts in die richting”, zegt Quirin Dalemans, General Manager Deliveroo België.