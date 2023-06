Delhaize in Heule ondergaat volledige metamorfose: “Iedereen zal nog gezelliger kunnen winkelen”

Zaakvoerders Stijn Vandenbulcke en Heidi Vandorpe van Delhaize in Heule willen hun klanten verwennen met meer aanbod in een ruimer en aantrekkelijker winkelkader. De lokale supermarkt, gekend om zijn ruim assortiment verse producten, gaat uitbreiden.

Al van bij de opstart van Heidi en Stijn, op 3 januari 2017, waren er verbouwingsplannen. In deze periode stopte drukkerij ‘Continuga’ zijn activiteiten. “We hebben met de zaak dan het aanpalende gedeelte aangekocht”, zegt uitbater Stijn Vandenbulcke. Zes jaar later is het een feit. Het liep niet van een leien dakje, maar we bleven ervoor gaan en weldra zie je het resultaat”, vertelt Stijn.

Hindernissen

De aanloop tot de totale vernieuwing was er een met hindernissen. Tweemaal moest de winkel zijn plannen aanpassen. “Eerst werden we geconfronteerd met het huis tussen onze oprit en de vroegere Unic winkel, die allebei eigendom zijn van ‘Delhaize Heule’. We mochten het huis niet slopen omdat het een beschermd gebouw is. De tweede maal hebben we de aangepaste plannen laten hertekenen omdat we geen goedkeuring kregen voor het aanleggen van een afzonderlijke in- en uitrit. Stad Kortrijk had bezwaar omwille van ‘ontharding’”, vertelt Stijn.

Beschermde boom

De derde keer was de goede keer, maar er stak opnieuw een probleem de kop op. “Toen alles goedgekeurd was, botsten we op een beschermde boom ouder dan 30 jaar. Deze boom van de buurman stond tegen de rooilijn waar onze winkeluitbreiding komt. We hadden twee keuzes: laten staan of wegnemen, waar dan een grote financiële vergoeding mee gemoeid was. Laten staan was voor ons geen optie. Daardoor hebben we een aanzienlijk bedrag betaald. Dit schonken we, in overleg met de buur, aan Natuurpunt voor verdere uitbouw in De Warande en aanleg van de Heulebeekvallei. Ook de coronaperikelen zorgden voor vertraging.”

“Dit wordt echt een Delhaize 2.0, met zelfs een cafetaria naast de bakkerij” – Heidi en Stijn

“Onze winkel ondergaat een metamorfose van jewelste. Het wordt een totaal nieuw concept. Al het oude gaat eruit. Het wordt volledig vernieuwd”, zeggen Heidi en Stijn. “Een van de uitschieters wordt de bakkerij, met daarnaast een cafetaria waar de klanten naast hun aankopen ook een koffie kunnen drinken of een ontbijt kunnen nuttigen. De beenhouwerij wordt ruimer en de winkelgangen breder. Alles wordt ruimtelijker en luchtiger voorgesteld. Het wordt voor onze klanten (nog) gezelliger winkelen”, vertelt Heidi. Ook achter de schermen komt er vernieuwing. “Het magazijn wordt vergroot, er komen nieuwe sociale lokalen en burelen. Kortom het wordt een Delhaize 2.0”, zegt Stijn lachend.

Extra parking

Door de verruiming van de winkel verlegt een gedeelte van de parking. De door de winkeluitbreiding ingenomen parkeerplaatsen worden vervangen door de nieuwe parking op de grond van de vroegere winkel Unic. Er komen zelfs enkele parkeerplaatsen bij. De in- en uitrit blijft behouden.

De winkel blijft tijdens de werkzaamheden open. De openingsuren veranderen niet. “Enkel van halfweg oktober tot begin november zijn we genoodzaakt om even te sluiten, daar we het bestaande gedeelte dan opslorpen in het groter geheel. Er zal voldoende gecommuniceerd worden via de Facebookpagina en Instagram, maar ook door affichering. De opening wordt voorzien voor het begin van november. We verwelkomen onze klanten feestelijk via de rode loper naar ons nieuwe concept,” besluiten Heidi en Stijn.