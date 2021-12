Delhaize Diksmuide zet in op beleving: “Ambachten zien en ruiken”

De familie Masselus heeft haar vestiging van Delhaize in Diksmuide helemaal opnieuw ingericht. Er is gekozen voor een meer hedendaagse look met aandacht voor duurzaamheid. Nog nieuw is het accent op beleving. Zo zie je hoe een specialist verse sushi maakt en kan je vlees kopen bij een ambachtelijke slager.

Broer en zus Jurgen (43) en Ann (51) Masselus runnen sinds 2009 Delhaize in Kaaskerke bij Diksmuide. Het duo heeft ook een Delhaize in Poperinge. Anns zoon Thibo (25) is in Kaaskerke winkelverantwoordelijke. Het is de eerste keer, sinds de opening, dat er zo’n grondige make-over plaatsvond. “Het was tijd voor een meer hedendaagse look”, vindt Jurgen.

“We zijn gelegen bij een industrieterrein. Vaak komen werklui hier over de middag een snelle hap kopen. In de zithoek kan je die meteen verorberen. We plaatsen er zelfs microgolfovens zodat je onmiddellijk van de kant-en-klare maaltijden kan genieten. Een koffieautomaat maakt het plaatje af. Terwijl je luncht kan je je smartphone opladen. We voorzien 16 zitplaatsen in de zithoek en enkele aan het raam.”

Als je niet zoveel hebt gekocht, zijn de quickscans extra handig. “Dat is nieuw”, benadrukt Jurgen. “We hebben naast de vier gewone kassa’s ook vier kassa’s waar de klant zelf kan scannen. Dat gaat lekker snel. Voor de look kozen we voor zwarttinten en een huiselijke sfeer met hout. Al onze rekken zijn vernieuwd en bevatten een elektronische prijsaanduiding. Even de juiste prijs intikken in de computer en het wordt automatisch aangepast aan de rekken. Voor de klant is het ook heel erg duidelijk nu.”

Persoonlijke aanpak

Naast een uitgebreider gamma kant-en-klare maaltijden en wijn trekt de familie Masselus volop de kaart van de beleving. “We bakken al langer ons brood af maar nu kan de klant dat ook zien en vooral ruiken”, lacht Jurgen. “Even verderop is de sushi-toonbank volledig afgewerkt. Regelmatig zal een specialist daar verse sushi klaarmaken voor de ogen van de klant. Helemaal op het einde tref je een gigantische toonbank waar slagerij Souffriau de klanten bedient met verse kaas en vlees. Die persoonlijke aanpak wordt geapprecieerd maar we hebben ook nog altijd voorverpakte kaas en vlees.”

Tot slot werd er ingezet op duurzaamheid met ledverlichting en koelkasten die extra zuinig werken. Bij Delhaize in Kaaskerke zijn 15 medewerkers aan de slag. De familie Masselus wil volgend jaar een gelijkaardige make-over doorvoeren in haar vestiging in Poperinge. De werken in Diksmuide duurden alles samen drie weken en de winkel hoefde slechts drie dagen te sluiten. De totale investeringskost is 1,2 miljoen euro.

