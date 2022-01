Delfine Vermoote uit Lo leeft haar bakpassie uit in Dessert Atelier Delfine: “Passie begon met een bakboek”

Wie houdt van zoetigheid, is bij Delfine Vermoote aan het juiste adres. Ze raakte zo gepassioneerd door patisserie dat ze in bijberoep startte met Dessert Atelier Delfine. Intussen maakte ze al duizenden taarten, koekjes en desserts op bestelling.

Defline Vermoote (27) volgde een opleiding vastgoed en werkt al vier jaar als klantenbegeleidster bij Bouwbedrijf Furnibo in Veurne. Haar job heeft dus niet meteen een link met patisserie en ander lekkers. Waar komt de liefde voor desserts, koekjes, taarten en chocolade dan vandaan?

“Het is begonnen met een bakboek dat ik cadeau kreeg”, zegt Delfine. “Ik pikte er een dessertje uit om te proberen en plots was die passie voor patisserie daar. Niet veel later maakte ik al snel verschillende recepten uit het boek op een dag. Dat leidde ertoe dat we met de familie niet langer in staat waren om al mijn gebakjes en koekjes zelf op te eten. Zo ontstond het idee om te starten met Dessert Atelier Delfine.”

Veel experimenteren

Delfine leerde de kneepjes van het vak voornamelijk door zelf veel te experimenteren. Momenteel volgt ze nog een avondopleiding tot chocolatier. Het aanbod van Dessert Atelier Delfine is heel uitgebreid: van bananen-, aardbeien- en chocolademoussetaart tot melocakes, bokkenpootjes en verschillende soorten desserts zoals soesjes, tiramisu, chocolademousse en frangipanes. Veel te veel lekkers om allemaal op te noemen.

“We bouwden de garage van onze woning in de Albert Dondeynestraat in Lo om tot een volwaardig atelier”, zegt Delfine, die getrouwd is met Sam Boussemaere. “Ik werk uitsluitend op bestelling. Zo gaat er geen gebak verloren. Ondertussen draait de oven elk weekend op volle toeren. De melocakes en de bokkenpootjes zijn de specialiteiten van het huis. Die staan doorgaans ieder weekend op de planning.”

“Soms maak ik tot 600 melocakes en verscheidene kilo’s bokkenpootjes per weekend. Ook de chocolademoussetaart en de cijfer- en lettertaarten behoren tot mijn specialiteiten. In de toekomst zou ik het assortiment graag nog uitbreiden met chocoladeproducten, in eerste instantie met holgoedfiguren naar aanleiding van Pasen en de komst van de Sint.”

Leuke reacties

Delfine bakt alleen in het weekend. Tijdens de werkdagen gaat de oven niet aan. Wat de grootste bestelling in een weekend tot nu toe was, kan Delfine moeilijk inschatten. “In hoeveelheid is dat niet gemakkelijk uit te drukken”, zegt ze. “Maar dat kan soms oplopen tot 14 verschillende soorten gebak en koekjes in één weekend. De voorbije feestdagen waren ook heel druk, maar gaven me ook veel voldoening. Het is altijd leuk om klanten terug te zien, maar zeker ook om nieuwe gezichten te leren kennen. Als ik dan na de feestmaaltijd nog eens toffe reacties mag ontvangen in mijn mailbox, is dit uiteraard een leuke bevestiging dat mijn gebak wordt gesmaakt”, glimlacht Delfine.

Een vaste job en een druk bijberoep laten niet veel ruimte voor nog andere hobby’s. “In eerste instantie beschouw ik mijn bijberoep als hobby”, besluit de Lose patissier. “Dit zorgt er net voor dat ik het nog steeds leuk blijf vinden. Weggaan met vrienden, familiemomenten en eens lekker gaan eten zijn naast de patisserie mijn andere favoriete bezigheden. Maar daarnaast blijft er inderdaad niet veel tijd meer over voor andere zaken.”

(KVC)