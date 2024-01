Dejonckheere Group neemt BMW Cocquyt Brugge over

De autogroep Dejonckheere uit Roeselare kondigt de overname aan van BMW MINI Cocquyt Brugge. Met de overname wil Dejonckheere haar aanwezigheid in West-Vlaanderen versterken maar ook haar aanbod aan voertuigen en services uitbreiden. Het familiebedrijf Cocquyt werd opgericht in 1959 en is gevestigd langs de Waggelwaterstraat, aan de rand van Brugge. Sinds 2019 huist het autobedrijf in een nieuw pand en sinds 2002 wordt het bedrijf geleid door Clementine Cocquyt. De concessie kent vier activiteiten: de verkoop van nieuwe wagens van de merken BMW en MINI, de verkoop van occasiewagens, de werkplaats en de carrosserie.

Dejonckheere Groep, bekend om zijn BMW- en MINI-concessies in Roeselare en Doornik, en zijn Jaguar Land Rover-concessie in Kortrijk, nam in 2023 ook al Jaguar Land Rover Doornik over. Doordat Cocquyt doorheen de jaren zoveel naamsbekendheid in de regio heeft opgebouwd, zal de naam behouden worden. En de dagelijkse leiding zal er blijvend uitgevoerd worden door Clementine Cocquyt. “Deze overname markeert een spannende periode van groei en ontwikkeling”, zegt Christophe Dejonckheere. “De DNA’s van Cocquyt en Dejonckheere vormen een goede match dus we gaan vastberaden voor een duurzame samenwerking. We verwelkomen Clementine Cocquyt en haar team van harte in de familie Dejonckheere.”