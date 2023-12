Deelgemeenten delen samen 9.400 euro prijzengeld uit: “Eindejaarsactie in Zedelgem met liefst 120handelaars”

Bedrijvig Zedelgem en de gemeente Zedelgem hebben opnieuw een eindejaarsactie op poten gezet. De prijzenpot bedraagt 9.400 euro. “We hoopten op 100 deelnemende handelaars, maar het zijn er uiteindelijk 120 geworden. De deelnemers zijn te herkennen aan de kerstboom met groene lichtjes voor hun gevel.”

De eindejaarsactie loopt van 7 december tot 31 december. “Wie bij een van de deelnemende handelaars of ondernemers in Groot-Zedelgem zijn aankopen doet, maakt kans op heel wat prijzen uit de prijzenpot van 9.400 euro. Daarvan heeft de gemeente Zedelgem 4.000 euro gesponsord”, zegt Céline Vanstechelman namens de werkgroep van Bedrijvig Zedelgem die de eindejaarsactie organiseert. Voorts bestaat het team uit Fangio Vierstraete, Gino Vlaminck, Mieke Deprey, Claudine Haesaert, Stijn Leemans, Pieter Bonduel en Julie Missiaen voor de gemeente Zedelgem.

Het was van 2018 geleden dat er nog eens een eindejaarsactie georganiseerd werd op grondgebied Zedelgem. De actie werd met veel enthousiasme onthaald. “We zijn heel tevreden dat zo veel handelaars en ondernemers deelnemen aan de eindejaarsactie. We hadden gehoopt dat er 100 deelnemers zouden zijn, uiteindelijk zijn het er 120 geworden. De handelszaken liggen verspreid over heel Groot-Zedelgem en je kunt ze herkennen aan de kerstboom met groene lichtjes en stickers.”

Elke aankoop telt

De prijzenpot wordt opgesplitst in vier bonnen van 500 euro en bij iedere handelaar worden ook drie bonnen van 20 euro getrokken. Die worden uitgekeerd in de vorm van de nieuwe Zedelgemse betaalkaarten. “Bij iedere aankoop, groot of klein, in een van de deelnemende handelszaken kan er een invulstrookje ingevuld worden en in de voorziene wedstrijdpot gestopt worden.”

De Zedelgemse Betaalkaart wordt gelanceerd begin volgend jaar. Met deze kaart wil het gemeentebestuur een handige digitale betaalkaart in bankkaartformaat introduceren. Die is flexibel te gebruiken bij lokale handelaars en ondernemers. Je kan een gekozen bedrag opladen tussen 1 en 150 euro en het saldo is vrij te besteden.