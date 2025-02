Decospan Menen krijgt erkenning ‘factory of the future’

Dinsdagavond vond de bekendmaking plaats van de 11de factories of the future. Met het initiatief worden toekomstbestendige bedrijven in de bloemetjes gezet. Een van de 11 laureaten die de titel mag dragen is Decospan uit Menen.

Duurzaamheid en digitalisering, het ontwikkelen van talenten, globale productie. Het zijn maar enkele van de aspecten die een zogenaamde factory of the future moet bezitten. De titel wordt sinds 2015 uitgereikt aan bedrijven die zich onderscheiden op verschillende vlakken.

De uitreiking van de award vond dinsdagavond plaats in aanwezigheid van Vlaams minister-president Matthias Diependaele en Waals viceminister-president Pierre-Yves Jeholet, beiden ook bevoegd voor Industrie.

Erkenning en mijlpaal

Elf bedrijven konden de wedstrijdjury overtuigen van hun innovatieve werking, daarbij ook Decospan uit Menen. Het familiebedrijf, waar intussen de derde generatie aan het roer staat, is de marktleider in de verwerking van fineerhout.

“Een exclusieve erkenning én mijlpaal”, menen ze. Het bevestigt dat we 7 strategische transformaties hebben doorgevoerd, met innovatie en duurzaamheid centraal. Het is bovendien een belangrijke stap richting de toekomst, waarin we ons technologisch versterken als marktleider en houtexpert.”