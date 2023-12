Decoratiezaak Ti Belle viert verhuis naar Wallenstraat met feestweek: “Willen er een belevingswinkel van maken”

Begin november verhuisde Isabelle Depuydt (42) met haar decoratiezaak Ti Belle van de Ooststraat naar de Wallenstraat in Roeselare. Volgens Isabelle noodzakelijk om van haar zaak een echte belevingswinkel te maken. Dat concept zet ze al meteen kracht bij, want vrijdag 1 december trapt ze de feestweek op gang. Later deze maand volgt ook nog de opening van de koffie- en aperobar in de winkel, onder leiding van haar dochter Silke Joye (24).

Isabelle Depuydt startte in 2019 Ti Belle op met het idee om homeparty’s aan huis te doen. “Maar toen we nog maar goed en wel op dreef waren, was er al corona”, doet Isabelle het verhaal. “Uiteraard was het toen niet meer mogelijk om bij de mensen thuis langs te gaan, dus zochten we naar een pand waar we tijdelijk ons materiaal konden aanbieden. Zo belandden we in de Ooststraat.”

Isabelle biedt met Ti Belle onder andere decoratieartikelen, kleine meubeltjes en leuke geschenkjes aan. “We proberen ons vooral te onderscheiden met een heel wisselend gamma”, gaat ze verder. “Wie hier nu binnenstapt, zal hier pakweg volgend jaar tal van andere artikelen terugvinden. Zo ga ik altijd op zoek naar nieuwe dingen.”

Belevingswinkel

Ondanks mooie jaren in het pand in de Ooststraat nam Isabelle dit jaar toch een drastische beslissing met Ti Belle. Sinds begin november vind je de goedlachse Roeselaarse terug in de Wallenstraat. “Ik miste een karaktervol pand en de ruimte om te groeien”, vertelt ze.

“Het is ook de bedoeling om van Ti Belle een echte belevingswinkel te maken en dat was niet mogelijk in het pand in de Ooststraat. Later deze maand opent mijn dochter Silke ook nog haar eigen koffie- en aperobar in de winkel. Er zal een belevingshoek gecreëerd worden waar de klanten iets kunnen drinken. Een ideaal plekje dus wanneer je partner zich uitleeft in onze winkel”, lacht Isabelle.

Feestweek

Ondertussen is Ti Belle een maand open in de Wallenstraat en verloopt alles zoals het hoort. Op vrijdag 1 december pakt Isabelle zelfs uit met een heuse feestweek. “Na de verbouwingen en de verhuis vonden we hier de energie niet voor. De feestweek vindt plaats van vrijdag 1 december tot en met donderdagavond 7 december. We bieden iedereen die langskomt een glaasje aan. De klanten die iets aankopen, zullen we vragen om hun naam achter te laten. Na de feestweek zullen we onder die mensen dan enkele artikelen uit ons gamma verloten”, besluit Isabelle.