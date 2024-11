Decorateur Frederiek Van Pamel (51) opent met ‘Plus’ extra winkel naast de deur in Brugge: “Nu al kerstsfeer”

Stilzitten en op zijn lauweren is niet weg gelegd voor decorateur Frederiek Van Pamel (51). Naast zijn druk beklante winkel met atelier in de Ezelstraat en de vele projecten op verplaatsing – zoals binnenkort opnieuw ‘Wintersfeer in Damme – ging hij onlangs van start met nog maar eens een nieuw project. Naast de deur van de bestaande winkel opende hij namelijk de deuren van ‘Plus’.

“Dat pand heb ik enkele jaren geleden aangekocht. Het is een tijdje verhuurd geweest, onder meer aan de mensen van het ‘Kattencafé’, maar de voorbije jaren werd het gebruikt als stockageruimte”, zegt Van Pamel. “Maar ik zat al een drietal jaar te broeden op een idee om het een mooie invulling te geven. En eigenlijk ga ik ermee terug naar de roots van het Muntplein, mijn eerste locatie. Er is dus heel veel ruimte om bloemen en planten mooi uit te stallen. Dat betekent dat de al eerder bestaande winkel hier meer uitgepuurd is met meer ruimte voor de grotere stukken en decoratie-artikelen, zoals ook beelden bijvoorbeeld. In ‘Plus’ is er dan meer ruimte voor de bloemen en planten en voor de iets kleinere decoratiestukken.”

Kerstdecoratie

“Maar momenteel is Plus zo goed als volledig ingericht in de sfeer van kerst. Het is wel handig en voor de klanten ook interessanter dat de kerstdecoratie nu een eigen plekje heeft en niet langer tussen al de rest staat”, vervolgt Van Pamel.

“Ik heb de hele ruimte overigens zelf verbouwd en heringericht. Zo heb ik er achteraan de verdieping uitgehaald en staan er tussen het huis en de tuin nu glazen deuren van wel vijf meter hoog. Ik wil deze ruimte drie à vier keer per jaar een andere invulling geven en er op termijn ook samenwerken met kunstenaars en chef-koks.”