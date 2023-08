Deceuninck ziet omzet terugvallen in eerste helft van het jaar

Ramen- en deurenproducent Deceuninck uit Hooglede heeft zijn omzet in de eerste zes maanden van dit jaar met bijna 16 procent zien afnemen tot 427,2 miljoen euro. Dat blijkt donderdag uit de halfjaarresultaten van de onderneming.

Toch wist het West-Vlaamse bedrijf een genormaliseerde ebitda (winst voor intresten, belastingen en waardeverminderingen) van 59,6 miljoen euro op te tekenen, een stijging met 3 procent.

Lagere volumes

Het bedrijf verklaart de cijfers door lager volumes en wisselkoerseffecten. In Europa en Noord-Amerika deed zich een vertraging van de bouwactiviteiten voor, onder meer als gevolg van de hogere intrestvoeten en gestegen bouwkosten.

In Turkije en in de groeimarkten werden wel hogere volumes opgetekend, maar de verzwakking van de Turkse lira had een negatieve impact op de omzet.

Nettowinst

De nettowinst kwam uit op 17,8 miljoen euro, wat duidelijk meer is (+136 procent) dan de 7,5 miljoen euro in de eerste helft van 2022.