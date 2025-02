Deceuninck haalt meer winst uit minder omzet

De producent van ramen en deuren in pvc Deceuninck heeft vorig jaar de omzet zien dalen, voornamelijk door een terugval in Europa, maar kon wel meer winst boeken. Dat heeft het bedrijf uit Hooglede-Gits woensdag bekendgemaakt.

“Veerkrachtige resultaten in moeilijke marktomstandigheden”, omschrijft Deceuninck de eigen prestaties. De omzet daalde vorig jaar met 4,5 procent tot 827 miljoen euro.

Dat had vooral te maken met de activiteiten in Europa, waar er “nog steeds een afkoeling was van de marktomstandigheden”. De omzet daalde er met 10 procent tot 369,2 miljoen euro. In Noord-Amerika bleef de omzetdaling beperkt tot een kleine 2 procent, in de poot ‘Turkije en opkomende markten’ ging de omzet bijna 2 procent hoger.

Voortzetting in 2025

Ondanks de lagere omzet kon Deceuninck meer winst boeken. De operationele winst (ebit) ging ruim een vijfde hoger tot 62,9 miljoen euro, de nettowinst steeg met 16,5 procent tot 15,9 miljoen euro. De marges stegen dus. Deceuninck verwijst naar onder andere “strikte kostenbeheersing in Europa”, waar er ook een herstructurering was in Duitsland.

Deceuninck verwacht dat “de algemeen zachtere marktomstandigheden” zich in 2025 zullen voortzetten. Het beursgenoteerde bedrijf stelt “degelijke resultaten” voorop in Europa, ziet “onzekere marktomstandigheden” in Noord-Amerika en denkt dat de markt in Turkije zal afkoelen “na jaren van sterke activiteit”.