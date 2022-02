Deceuninck draait recordomzet

Deceuninck heeft 2021 afgesloten met 838,1 miljoen euro omzet, een stijging met 30,5 procent. Het gaat om een recordomzet voor de producent van ramen en deuren. Deceuninck wil in 2022 de leveringsproblemen naar de klanten toe oplossen.

De recordomzet vloeit voort uit een volumegroei met 13,3 procent die het bedrijf dankt aan de “robuuste vraag” in de woningbouwmarkt. De nettowinst gaat van 25,6 miljoen naar 37,2 miljoen euro (+45,4 pct).

“Ondanks COVID-19 hebben we voor het tweede jaar op rij zeer goede resultaten behaald”, zegt CEO Bruno Humblet in het resultatenbericht. Hij spreekt van een uitdagend jaar. “Voortdurend stijgende grondstoffenprijzen dwongen ons ertoe onze verkoopprijzen meermaals te verhogen, terwijl onderbrekingen in de bevoorradingsketen en de beschikbaarheid van arbeidskrachten leidden tot ondermaatse leverbetrouwbaarheid ten opzichte van onze klanten. Herstel van de leverbetrouwbaarheid zal een belangrijk aandachtspunt zijn voor 2022.”

De problemen met de bevoorradingsketen zouden in de loop van 2022 geleidelijk opgelost moeten raken. Het bedrijf blijft ook inzetten op een verhoging van de winstmarges. De grondstoffenprijzen zouden stabiliseren op “historisch hoge niveaus” terwijl de inflatie aanhoudt. Deceuninck zal daarom inzetten op een “strikte maar moeilijke prijsdiscipline”.