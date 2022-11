Deborah opent kinderkledijwinkel in Ten Akkerdreef in Kortrijk

Deborah Carrein (33) uit Aalbeke opende begin oktober haar fysieke kinderkledijwinkel Lis & Lou aan de Ten Akkerdreef 57 in Kortrijk. Wat ooit begon als een webshop met outlet kinderkledij en accessoires is nu uitgegroeid tot een echte winkel waar ze zich naast een halftijdse job en gezinsleven mee bezig houd.

“De situatie thuis was niet uit te houden. Er stonden overal rekken met kledij aan die ik verkocht. Onze kamer stond vol maar ook die van onze dochter, de bovenhal en noem maar op. Ik heb toen de knoop doorgehakt” klinkt het bij Deborah. In April vorig jaar startte ze namelijk een webshop specifiek gericht op de betaalbare markt voor kinderkleren. “De webshop draaide buiten verwachting goed waardoor ik samen met mijn partner verder ben beginnen denken. Een huis vol dozen is namelijk niet zo fijn” lacht ze ons toe.

Echte winkel

Dat het ooit tot een echte winkel ging komen, daar had Deborah wel het dromen naar. “We hebben goed nagedacht want het is tenslotte een grote stap die we namen. Toen we op dit pand botsten waren we dan ook meteen verkocht. Dichtbij het centrum maar toch een vlotte verbinding en makkelijk parking te vinden” aldus Carrein.

Als hoofddoel houdt Deborah de betaalbaarheid voorop en de persoonlijke selectie van kledij. “Ik koop niet aan in grote loten maar bestel alles handmatig. Als mijn kinderen het niet zouden dragen, dan komt het ook niet in de winkel” weet ze ons te vertellen. “Daarnaast is het belangrijk dat alles betaalbaar is. We bieden mooie merken aan tegen zeer mooie prijzen. Dat is ook van belang”.

Onder de merken vinden we bijvoorbeeld EMC, Blue Bay, Someone en Lemen Beret terug. Allemaal bekende kindermerken. Daarnaast kijkt Deborah om ook in te spelen op de thema’s die er leven. “Vanaf januari komt er een communiecollectie van Linea Raffaelli binnen en vanaf volgend jaar wil ik ook gaan kijken voor de kerstperiode. Helaas was het voor dit jaar te kort dag”. De winkel is open op maandag van 13.30 uur tot 16.30 uur, op woensdag van 13.30 tot 19 uur, op donderdag van 13.30 tot 15.30 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 10 tot 14.30 uur. Ook de webshop blijft bestaan en is te bereiken via https://www.lisenlou.be/

