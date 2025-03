Deborah (28) opent haar eigen nagelstudio in bijberoep: “De ideale uitlaatklep”

Onder de noemer Nails by Deborah wil Deborah Mertens (28) haar klanten mooie nagels bezorgen, maar tegelijk ook een plaats bieden waar ze eventjes tot rust kunnen komen en een luisterend oor kunnen vinden.

“Bij mij kan je terecht voor gellish, BIAB, gel al dan niet met nail-art, maar ook een simpele manicure behoort tot de mogelijkheden”, opent Deborah Mertens, uit de Bossuitstraat. “Ik bied nog niet zo heel veel aan omdat ik hierin nog aan het groeien ben. Het liefst van al wil ik mij verder bijscholen in BIAB (builder in a bottle, verstevigende en flexibele gel, red.). Hiermee verstevig je de natuurlijke nagels. Het is vooral bedoeld voor mensen met zwakke of broze nagels, nagelbijters of klanten die moeite hebben met het laten groeien van hun nagels. Nail-art is ook één van mijn favorieten om te doen, maar hiervoor heb ik nog te weinig materiaal.”

Hoofdberoep

Haar studies liggen niet in de lijn met wat ze doet met Nails by Deborah. “Mijn hoofdberoep is orthopedagoge. Ik werk in Ten Bunderen Moorslede in een leefgroep voor jongeren met autisme. Ik doe mijn hoofdberoep nog veel te graag om hiermee te stoppen, maar nagelstyliste in bijberoep is voor mij de ideale uitlaatklep. Wij hebben fysiek geen lastig werk, mentaal is het niet altijd gemakkelijk.”

Met Nails by Deborah ziet ze een droom in vervulling gaan. “Het kriebelde al langer om zelfstandig aan de slag te gaan. Ik deed hiervoor de nagels van mijn schoonmama en vrienden, maar wist eigenlijk niet wat ik precies deed. In samenspraak met mijn vriend heb ik dan beslist een cursus nagelstyliste bij Syntra West te volgen. Na een jaartje studeren, ben ik dan gestart als nagelstyliste.”

De zaakvoerster draagt alvast bepaalde waarden hoog in het vaandel. “Ik vind hygiëne een hele belangrijke. Het is van het grootste belang en dit zowel voor de veiligheid van de klant als voor mezelf. Het reinigen en desinfecteren van gereedschap en werkplekken voorkomt infecties en zorgt voor een veilige omgeving. Ook vind ik het belangrijk om mij steeds bij te scholen. Op die manier ben ik mee met de laatste trends en kan ik groeien als nagelstyliste.”

Vertrouwensband

“Empathie vind ik ook belangrijk, want het goed kunnen omgaan met klanten en begrip tonen voor hun behoeften of zorgen, is een waardevolle eigenschap. Dit helpt om een vertrouwensband op te bouwen. Het moet hier een plaats zijn waar je tot rust kan komen en echt een momentje voor jezelf kan hebben.” (KeMa)