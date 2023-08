Debbie (43) laat je in ‘t Ambachtshuzeke smullen van lekkers: “Door hele provincie getrokken op zoek naar streekproducten”

In de vroegere slagerij Dries langs de Roeselaarsestraat 330 in Izegem kan je sinds kort de gloednieuwe delicatessenzaak ’t Ambachtshuzeke vinden. Debbie Christiaens (43) biedt er tal van lokale lekkernijen aan, van chocolade en zoetigheden tot streekbieren en likeuren.

“We zijn oorspronkelijk van Izegem afkomstig, maar we hebben in functie van mijn werk als boekhoudster een paar jaar in Gits gewoond”, vertelt Debbie. “Nu kies ik voluit voor een carrièreswitch en is het heel fijn om weer dichter bij familie en vrienden in Izegem te gaan wonen. Mijn man Henk Duyck is al die tijd in Izegem blijven werken, als medewerker op de begraafplaatsen. Met Aukje, Femke en Bryan hebben we drie kinderen en indertijd vond ik het heel leuk om hun doopsuiker te voorzien. Ik ben wel een moederkloek en hou ervan om voor lekkere dingen te zorgen. Daarom heb ik besloten er mijn beroep van te maken.”

“Door onze grote zoektocht hebben we nu een heel mooi aanbod, van zoet tot hartig”

Het resultaat is ’t Ambachtshuzeke, een zaak vol met heerlijke streekproducten. “Zeventig procent van mijn aanbod is zelfs enkel uit West-Vlaanderen afkomstig”, glundert Debbie. “Samen met Henk ben ik twee weken lang door onze provincie getrokken en zijn we bij wijze van spreken bij elke hoeve gestopt om te vragen of ze streekproducten hebben. In die periode hebben we veel geproefd, maar het resultaat is dat we een heel mooi aanbod hebben, van zoet tot hartig.”

“Zo ben ik trots dat we als één van de weinige in de streek de Zwevezeelse florentientjes kunnen aanbieden, maar je vindt hier evengoed Triporteur-bier uit Roeselare, mosterd uit Torhout, advocaat uit Ledegem, macarons uit Kuurne en de vruchtensappen, vers brood van Lorenzo en patatjes van Pomanza uit Veurne. Een groot deel is hoeveproduct, een ander deel is dan weer van West-Vlaamse groothandels afkomstig. Er zit ook wat vlees in het aanbod, met onder andere boerenworst van varkens van eigen kweek van Christophe Devooght.”

Ook doopsuiker

Het aanbod is nu al impressionant te noemen, maar op termijn wil Debbie nog uitbreiden. “Dan denk ik aan zuivelproducten, maar eerst wil ik rustig opstarten”, zegt ze. “Ik bied daarnaast ook nog doopsuikers voor geboortes aan en verder lever ik ook geschenkmanden, tapas- en dessertplanken en bedrijfsattenties. Er is dus voor elk wat wils en voor verschillende gelegenheden.