De wereld redden met water in blik: “Een alternatief voor saaie, vervuilende flesjes”

Het (warm) water kun je niet blijven opnieuw uitvinden, maar het jasje waarin je het verkoopt wel. Met die visie wil ‘Saveme’ de markt veroveren. Trendy blikjes, volledig recycleerbaar, met kwalitatief plat of bruiswater. “Ik wil mee strijden tegen het gebruik van single use plastic”, zegt oprichter Bram Ameloot uit Oostkamp.

In het dagelijkse leven werkt Bram als manager bij een logistiek bedrijf in de haven van Zeebrugge. Het plan om zelf iets op te starten, is echter nooit uit zijn gedachten verdwenen. “De marktvorm van direct-to-consumer brands heeft me altijd enorm geïntrigeerd. Het principe van een middle man (tussenpersoon, red.) elimineren, spreekt me sterk aan en is nog weinig aanwezig in België. Ik speel al lang met het idee om daar zelf iets mee te doen”, aldus de Oostkampenaar. Het concept was er, nu nog een product. Eén ding was zeker, Bram wou het simpel houden. “Water is puur en gezond. Dat was het initiële uitgangspunt. Daarnaast wou ik mee strijden tegen de toepassing van single use plastic. De keuze voor 100 procent recycleerbare aluminiumblikjes was ook snel gemaakt.”

Hip imago

Bronwater, plat of bruis, in een blikje, dat is Saveme. Maar niet zomaar een blikje. “Als je de markt van drinkwater analyseert, merk je al snel dat die heel saai is. Ik wil aantonen dat water drinken niet alleen gezond, maar ook cool is. We zetten daarom maximaal in op onze branding. Zo bieden we blikjes met 24 verschillende designs aan. We mikken hiermee specifiek op de millennials en Generatie Z. Niet enkel door het ontwerp van het blikje, ook door ons taalgebruik en de kanalen waarop we communiceren. Het mag allemaal wat gedurfder”, klinkt het bedreven. Bram heeft het gevoel dat jongeren meer dan vroeger grijpen naar suikerrijke frisdranken, wat hun gezondheid natuurlijk niet ten goede komt. Met zijn luxeverpakking wil hij het gezonde alternatief aantrekkelijker maken. Op hun website kun je tevens je eigen design maken.

Ik ben geen typische groene jongen, maar een ondernemer die gelooft in duurzaamheid

Naast het edgy imago heeft Bram nog een ander kapstokje: het duurzame karakter van de verpakking. “Onze blikjes worden gemaakt van aluminium dat 100 procent recycleerbaar is. Hiermee willen we mee de oorlog tegen wegwerpplastic voeren. Saveme sponsort ook The Ocean Cleanup, een organisatie die zich dagelijks inzet om plastiek uit de oceanen te filteren.” Een kritische vraag dringt zich hier wel op: niets is toch duurzamer dan kraantjeswater (al dan niet gefilterd) in herbruikbare drinkflessen? “Dat klopt, dat zal je mij niet horen ontkennen”, beweert Bram. “Maar de inhoud is natuurlijk anders. Het zuivere bergwater van Saveme komt uit de Oostenrijkse Alpen en geeft een pH-waarde van 7,9+, dat is een alkalisch rijk mineraalprofiel met precies de juiste elektrolyten die ons lichaam nodig heeft. Ook lekkerder dan leidingwater, dus. Daarnaast is Saveme vooral een alternatief voor wanneer je buitenshuis bent. Zo’n grote drinkfles meezeulen, is niet altijd praktisch. Denk aan festivals, op school, houseparty’s, tijdens het pendelen, naar de fitness, op uitstap…” De naam Saveme dekt volgens Bram de volledige lading: “Save me, als in je eigen gezondheid en save Mother Earth, verwijzend naar de verpakking.”

Community uitbouwen

Dat het niet uitsluitend om het ecologische principe gaat, maakt Bram graag duidelijk: “Ik ben geen typische groene, linkse jongen, zoals ze dat zeggen. Ik ben gewoon een normale ondernemer die gelooft in duurzaamheid, zonder die in een nichehoekje te duwen. Als er een duurzaam alternatief voor een product wordt aangeboden, waarom zou je daar dan niet voor kiezen?” Het brede publiek van zijn merk overtuigen, wordt niet eenvoudig, beseft Bam. “Mensen proberen niet graag nieuwe dingen, dat zit in onze aard. Daarom wil ik starten met het uitbouwen van een stevige community. Dat zal via sociale media en onze website gebeuren.” Het water van Saveme zal in eerste instantie enkel via hun website te koop zijn. In een tweede fase denkt Bram eraan om de piste van de retail en horeca te bewandelen. “Wie interesse heeft om Save aan te bieden, mag mij zeker contacteren”, lacht hij. “Maar eerst de e-commerce in ons land een beetje stimuleren, want op dat vlak lopen we achter.”