De Watergroep verkoopt gebouw in Roterijstraat

De Watergroep, het grootste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen, werkt aan de verkoop van vastgoed in de Waregemse Roterijstraat. Er gold een minimaal bod van 949.000 euro, maar het is onduidelijk of dat gehaald is.

In de Roterijstraat in Waregem beschikt De Watergroep al jaren over een gebouw dat voor verschillende zaken gebruikt wordt. Het gaat om een polyvalent pand met kantoren, vergaderruimte, magazijnruimte en werkplaatsen. De Vlaamse Overheid, die deels eigenaar van De Watergroep is, verkoopt het pand uit de hand aan de hoogste bieder.

Enkel registratiebelasting

Geïnteresseerden konden tot eind april een bod uitbrengen, dat minimaal 949.000 euro moest bedragen. “De koper betaalt enkel de registratiebelasting en maximaal 2.500 euro andere kosten. Er is geen ereloon, commissie of oplopend kostenpercentage”, klinkt het bij de Vlaamse Overheid. Of er al een winnend bod is, is nog niet duidelijk. De Watergroep, die meer dan 34.000 kilometer leidingen voor drinkwater in bijna 200 gemeenten beheert, beschikt sinds vorig jaar ook over een hub in Bedrijvencentrum Regio Waregem in de Kalkhoevestraat. Daar bevindt zich een loods voor de stockage van onderdelen, een kantoor en een opleidingsruimte. (PNW)