De Warme Bakker heet nu Bakkerij Bedert

De bekende bakkerij De Warme Bakker aan de Westendelaan 300/C in Westende-Dorp, is sinds deze week door de 28-jarige Jarno Bedert omgetoverd tot Bakkerij Bedert. Hij nam de zaak over van Patrick Dedulle en Frieda Christiaen, die van een welverdiende rust gaan genieten.

Patrick Dedulle en Frieda Christiaen keken in alle stilte uit naar een mogelijke overnemer. Toen Jarno Bedert, die in De Warme Bakker al zowat negen jaar als patissier en bakker aan de oven staat, het duo diets maakte dat hij er wel van droomde om de zaak over te nemen, was de zaak vlug beklonken.

“Mijn bazen aarzelden niet en zijn dan maar meteen gestopt. Het is steeds mijn doel geweest een eigen zaak te hebben. Die kans wou ik niet laten voorbijgaan. De klanten moeten niet meteen ingrijpende veranderingen vrezen. We houden het bij de bekende producten en de ruime keuze aan broden en gebak. Alleen de naam aan de voordeur klinkt nu anders”, vertelt een gelukkige Jarno.

Net als De Warme Bakker is Jarno Bedert nog een bakker die zijn brood en patisserie zelf maakt. “Alles wat hier in huis inzake gebak en brood te bekomen is, is zelf gemaakt. Elke nacht ben ik te vinden in de bakkerij. De vaste klanten van De Warme Bakker zullen in Bakkerij Bedert nog steeds hun geliefde soort brood en taart kunnen bekomen.”

“Met de drukke eindejaarperiode zorgen we er hier met een zestal man voor dat iedereen op tijd op zijn wenken bediend wordt. Na nieuwjaar bekijken we dan samen eens wat en waar er nog iets verbeterd kan worden”, geeft Jarno nog mee.

(GK)