“De vele paperassen en alles wat er bij te zien komt ben ik kotsbeu”: Schoenmaker Jurgen (51) sluit deze zomer de deuren van zijn zaak

Jurgen Coudenys (51), al dertig jaar zelfstandig schoenmaker in Roeselare, sluit deze zomer zijn zaak op het De Coninckplein. Daarmee komt er een einde aan vijf generaties met liefde voor klompen of schoenen. “Ik doe mijn werk nog erg graag en heb ook nog heel veel werk, maar alles wat er extra bij komt te zien ben ik beu.”

Dat Jurgen Coudenys uit Veldegem schoenmaker zou worden stond in de sterren geschreven. “Ik ben de vijfde generatie schoenmaker. Mijn voorvaderen herstelden klompen of schoenen. Ik kreeg de passie daarvoor met de paplepel in van mijn vader”, begint de Veldegemnaar het mooie ondernemersverhaal. Jurgen studeerde aanvankelijk elektriciteit, maar stapte al snel in de voetsporen van zijn vader die een eigen schoenmakerij had in Veldegem. “Ik ging op leercontract bij een schoenmakerij uit Brugge en kon daarna op die plek ook aan de slag.”

Na vijf jaar bij de schoenmaker in Brugge zette Jurgen de stap naar een eigen schoenmakerij. “Via een leverancier van mijn vader kwam ik te weten dat de schoenmakerij van Edmond Huyghe in de Jan Mahieustraat in Roeselare over te nemen stond.” Jurgen waagde de stap, het begin van dertig jaar schoenmakerij. “Na dertien jaar kreeg ik de kans om mijn huidige locatie te kopen.” Op de plaats op de hoek van het De Coninckplein en de Sint-Amandsstraat, waar vroeger een bakkerij was, werd een nieuwbouw gebouwd met onderaan een handelspand. Het betekende de nieuwe thuis voor Schoenmakerij Jurgen.

Veel werk

Inmiddels zijn we zeventien jaar later. “En werk heb ik nog meer dan genoeg. Nog heel wat klanten komen over de vloer om schoenen te herstellen of een sleutel aan te kopen. In vergelijking met vroeger merk ik wel dat de opdrachten om de betere schoen te herstellen geminderd zijn.” Ondanks het feit dat de zaken goed gaan, heeft Jurgen tocht beslist om midden juli te stoppen met zijn zaak. “Ik doe mijn werk nog graag, maar de vele paperassen en alles wat er bij te zien komt ben ik kotsbeu.”

Jurgen blijft actief binnen de sector en gaat aan de slag bij een collega. Daarnaast wil hij zich samen met zijn broer extra focussen op ’t Schoekot. De bruine kroeg langs de Koning Albertstraat in Veldegem is een ode aan zijn vader. “In ’t Schoekot vertellen we het verhaal van het ambacht van handmatig klompen en schoenen maken doorheen de verschillende familiegeneraties.” Stiekem hoopt Jurgen nog een overnemer te vinden voor zijn schoenmakerij. “Maar dat is geen evidentie. Opleidingen tot schoenmaker worden spijtig genoeg niet meer gegeven. Schoenmakers verdwijnen met bosjes. Heel erg jammer, want voor wie de stap durft te zetten is er zeker wel werk.”

Wanneer Jurgen de komende maanden geen opvolger vindt, komt het pand vanaf deze zomer te koop. “Ondertussen blijf ik me nog tot de grote ‘congés’ volop inzetten voor mijn klanten. Zij kunnen voor herstellingen en dergelijke zeker nog een tijdje op me rekenen.”