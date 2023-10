De tweede beste kaas ter wereld: Baliehof bekroond op World Cheese Awards

Zuivel- en kaasboerderij Baliehof heeft vorige week vrijdag op de World Cheese Awards in het Noorse Trondheim een zilveren medaille gewonnen voor haar Houtlandse Asschekaas, een recept van uitbaatster Krista Stroo. Je moet dus niet ver zoeken om de tweede beste kaas ter wereld te proeven.

In Trondheim werden de jaarlijkse World Cheese Awards uitgereikt. Liefst 4.500 kazen waren vanuit 28 landen ingestuurd om beoordeeld te worden door 264 juryleden. Onder hen de bekende kaasmeester Ann Keymeulen, maar ook Regula Ysewijn, bekend van Bake-off Vlaanderen.

Twee puntjes verschil

“We vielen bijna achterover, toen we vernamen dat onze Houtlandse Asschekaas daarvoor geselecteerd was”, zeggen Luc Callemeyn en Krista Stroo. “De World Cheese Awards worden afgesloten met een laatste beoordeling van zestien Super Gold kazen. Het was heel spannend, want we stonden lange tijd met 100 punten op de eerste plaats. De overwinning was uiteindelijk voor een blauw geaderde kaas van een kleine ambachtelijke kaasmakerij uit Noorwegen, Gangstad Gårdsysteri, met 102 punten. Een verdiende overwinning.”

“Onze Houtlandse Asschekaas kun je het best herkennen aan zijn blauw-grijs laagje as in het midden, zoals de bekende Morbier. Het eigenzinnige recept voor de kaas komt van de hand van mama Krista zelf,” zegt Sofia Callemeyn, die samen met haar man Matthias in de voetsporen van haar ouders treedt. “De commentaren, uit zowat alle hoeken van de wereld, waren lovend.”

Nog medailles

“Naast deze zeer bijzondere tweede plaats over de hele World Cheese Awards, wonnen we nog medailles in diverse categorieën. Goud voor de oude kaas van drie jaar. Zilver voor de belegen kaas en Arnoldus bierkaas. Brons voor oude kaas van een jaar, Steentje, boerenkaas met pesto en de volle plattekaas.”

“De commentaren van de jury en de medailles zijn uiteraard het resultaat van het werk van een heel team. Ze tonen aan dat onze kaasmakerij er met kop en schouders bovenuit steekt, tegenover veel andere ervaren kaasmakers.”

“De bijzondere smaaktoetsen in de kazen van Baliehof vinden vooral hun oorsprong in de voeding van eigen bodem, melk van de eigen koeien, de zachte en trage behandeling van de melk, de keuze voor de culturen en de kaasrecepten, maar ook in de afwezigheid van toevoegingen.”

“Naast kazen maken wij ook verse zuivelproducten zoals yoghurt, plattekaas, boter, karnemelk, desserten, ijs en ook verse melk. Die zijn te koop in onze hoevewinkel in Jabbeke of op de wekelijkse markten in Brugge, Oostkamp en Aalter.” (PA)